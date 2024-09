Por la jornada 10 del Torneo Clausura, Alianza Lima enfrenta a Carlos A. Mannucci en el Alejandro Villanueva de La Victoria. Los íntimos, que llegan de una victoria en Andahuaylas ante Los Chankas, quieren seguir siendo líderes del segundo certamen de la temporada. En tanto, la visita, quiere volver al triunfo luego del empate en casa con Atlético Grau. A continuación en Depor, puedes conocer el horario del partido y los canales donde podrás ver la transmisión en vivo.

Alianza Lima llega a este partido con una sólida confianza tras haber logrado una victoria por 1-0 en su último encuentro contra Los Chankas. Aunque iniciaron el campeonato con cierta irregularidad, se han mantenido invictos en los últimos 6 partidos (con 4 victorias y 2 empates) y el equipo ha demostrado una notable solidez defensiva, permitiendo solo un gol en esos encuentros y anotando un total de 8 veces.

Guiados por Mariano Soso, Alianza Lima intentará mantener su racha positiva y asegurar los tres puntos en casa, donde se ha mostrado fuerte en lo que va del torneo. La motivación del equipo está alta después de la reciente victoria y el sólido rendimiento defensivo, factores que serán importantes ante un rival como Carlos A. Mannucci, que ha tenido menos regularidad.

Por su parte, Carlos A. Mannucci viene de un empate 1-1 contra Grau, un resultado que no satisface las expectativas del equipo, que necesita sumar victorias para mejorar su posición en la tabla. En sus últimos cuatro partidos, Mannucci ha tenido dificultades para mantener un buen rendimiento, con 1 victoria, 2 empates y 1 derrota. Aunque han anotado 9 goles en esos encuentros, también han recibido 6, evidenciando cierta vulnerabilidad en su defensa.

El historial reciente favorece claramente a Alianza Lima, que ha ganado los últimos cinco enfrentamientos directos contra Carlos A. Mannucci en la Liga 1 de Perú. En el último choque, el 6 de abril de 2024, Alianza Lima se impuso con un contundente 0-4 en la Apertura del torneo. Este dominio histórico le proporciona una ventaja psicológica al equipo blanquiazul, que buscará continuar su hegemonía sobre Mannucci.

Alianza Lima y Mannucci se enfrentan en Matute. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci?

El encuentro entre Alianza Lima y Carlos A. Mannucci está programado para este sábado 14 de septiembre desde las 7:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 9:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 8:00 p.m.; en México a las 6:00 p.m.; mientras que en España a las 2:00 a.m. del domingo 15.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci?

El partido entre Alianza Lima y Carlos A. Mannucci se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿Dónde jugarán Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci?





