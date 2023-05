Tu corazón es rojiblanco, pero nunca dejó de latir por la blanquiazul...

De niño nunca he negado que soy simpatizante de Cristal, pero estoy agradecido con Alianza porque me formaron como jugador, como persona. Tuve dos etapas. Después se hizo el malentendido por mi paso a Universitario. A mí me encantó iniciarme en Alianza, en menores, jugar en la selección, en la ‘U’, dirigir Cristal. Pasé por los tres grandes en distintos momentos, y es parte de nuestro crecimiento. De ahí, si alguien se quedó en a, b y c, cada quién con sus ideas. Si algo me felicito es tener ese tipo de vivencias.

Desde el año 1987, todos los 8 de diciembre (año del Fokker de Alianza) siempre serán muy emotivos para ti...

Sí, cumplía 17 años. No fue un momento fácil. Los 8 de diciembre son complejos. Siempre sale una anécdota, una canción o algún lugar, hoy los chicos son aficionados de Alianza y uno termina hablando de más de 39 años. Uno lo cuenta con cariño, son leyendas, y es parte de nuestro fútbol por más que no están.

La selección busca otra casa, el Monumental es una alternativa, pero más adelante podría ser Matute de remodelarse para un gran aforo de hinchas...

Sabemos que el Nacional es nuestra casa, pero necesitamos una casa más grande. Por ejemplo, cuando era el quinceañero, uno prestaba la casa más grande a la familia. Hoy en caso similar, queremos darle otra imagen a la selección, otro cariño al aficionado, a la familia. Yo me quedé impactado con lo bien que trabajaron en la final de la Copa Libertadores del 2019. A eso debemos apuntar. Imagínate que los hinchas puedan llegar cuatro a cinco horas antes al estadio, a comer, tomarse foto, y te olvidas del tráfico, del estrés, eso hay que visualizar. Es la casa de la selección.

¿Irás a Matute a observar un partido de Alianza?

Sí, de repente. Yo conozco Matute más que muchos. Conozco hasta las puertas que hoy están cerradas. Es un club que me albergó desde los doce años, y el agradecimiento siempre será eterno.

Ante la salida de entrenadores, en Alianza Lima, siempre se escuchó antes de que asumas la dirección técnica de la selección peruana tu nombre con fuerza...

Previo ir a la ‘U’ en el año 2009, hubo una la posibilidad importante de Alianza, pero al final de diluyó por malentendidos. En ese momento fui a la ‘U’, me puso contento porque generé otra carrera. Yo nunca le cerré las puertas a Alianza de técnico, de jugador sí , en algún momento, con gente que no dijo las cosas como fueron. Se generó una molestia de parte mía, pero es un club que nunca lo voy a negar porque me recibió cuando era un niño.

