Con una sonrisa y un fuerte apretón de manos, Juan Máximo Reynoso Guzmán, técnico de la selección peruana, saludó a Depor en Videna, su cuartel de trabajo desde hace nueve meses. Después de su visita al universo de futbolistas seleccionables en Europa, el ‘Cabezón’ se dio un tiempo para compartir sus conceptos futbolísticos sobre el momento futbolístico de Luis Advíncula en Boca Juniors, la vigencia de Paolo Guerrero en Racing Club, la posibilidad de apostar, en algún momento, por la dupla ofensiva integrada por Gianluca Lapadula y el ‘Depredador’.

Además, destacó la realidad de los clubes peruanos en torneos internacionales. También se animó a contar una anécdota que involucra a André Carrillo y Cristiano Ronaldo tras viajar a Arabia Saudita. En otro momento, ratificó su simpatía por Sporting Cristal, pero agradeció su inició futbolístico en Alianza Lima.

Aclaró que nunca le cerró las puertas al ‘equipo del pueblo’ como entrenador. Es más, reveló que antes de dirigir a Universitario de Deportes, año 2009, en el que salió campeón nacional, tuvo chances de ser técnico de los blanquiazules, pero se diluyó por malentendidos.

En el estadio Monumental de Chile, Luis Advíncula destacó con un golazo y una victoria con Boca Juniors en Copa Libertadores...

Lo de Lucho, su jerarquía y madurez, hoy se refleja en sus actuaciones positivas con Boca, ha tenido campeonatos. Es un jugador que a su edad (33 años) está súper concentrado. Siempre se le bromea en la selección, que él es más zurdo y más confiable que con su derecha. Ya lo demostró. Anoche hizo un gol como lo hizo (Juan José) Muñante en la Eliminatoria del 77. De repente un ángulo más hacia la derecha, pero eso demuestra que utiliza los dos perfiles.

Por momentos, le aflora su función de atacante...

Claro, conmigo, en Sporting Cristal, jugaba prácticamente de delantero. A mí me gustaba de media punta, para los contragolpes. Ya (Sergio) Markarián lo hizo lateral, en la selección, pero ha tenido éxito. Demuestra en los años que las distintas posiciones sea polifuncional y súper confiable para el nuevo técnico (Jorge Almirón).

En la selección, según las necesidades y el rival de turno, lo utilizarías como extremo por derecha...

Nunca será descabellado. A veces uno intenta darle más herramientas a los jugadores, viene aquel rumor urbano que uno está inventando. Lucho ha jugado ahí (extremo), y no te quita que más adelante para cerrar un partido quites a un lateral por delante. No sé, Miguel (Araujo) como lateral derecho, por delante Trauco y López, se trabaja en la interna. Siempre se trabaja para aprovechar el tiempo que después uno no puede tenerlo en cancha. Nos pone contentos no solo por Lucho, sino por varios que están alternando en otras posiciones.

También es el caso de Renato Tapia en Celta de Vigo alternando como central...

Sí, justo previo al partido ante Alemania, él venía jugando como central por izquierda, también pasó a jugar de líbero, de contención, y ese es el presente del fútbol, pasa en todas las ligas y en todas la selecciones.





El problema del gol

Nadie discute la jerarquía de Paolo Guerrero, quien ahora goza de mayor vigencia futbolística en Racing Club. Según su momento futbolístico, ¿es probable que vuelva a la selección nacional para las Eliminatorias?

Podría estar para junio, va a depender de cómo se sentirá. De su alimentación, de la charla entre el departamento médico de su club con el de la selección. Creo que esa parte es súper importante. Si no aterrizamos ni analizamos, después nos podemos lamentar. Lo traemos de un viaje súper largo, con ida y vuelta con escalas, largas horas, y esa parte no hay que perderla de vista. Por eso vamos a visitarlo a Buenos Aires, hablar con él, cómo se siente, creo que ese tipo de consultas nos da otro alcance y abre la posibilidad de anticipar su momento.

De ser convocado Paolo Guerrero, sea para los amistosos de junio o Eliminatorias, hay opción de que pueda alternar, en un determinado encuentro, junto a Gianluca Lapadula. ¿Contemplas jugar con dos atacantes?

Yo siempre digo que mientras más urgencias tengas, mejor somos todos. En este caso, tener a Paolo, Valera, Raúl, en un mejor momento, la beneficiada será la selección. Yo, la verdad, no lo veo como un problema, sino como una situación a resolver. Son jugadores de tanta capacidad, de tanto liderazgo, que seguro van a dar lo mejor de sí jugando uno o los dos.

En los años noventa, era más complicado para un futbolista peruano emigrar, más siendo defensor. Hoy en día, es más fácil, son otras épocas y hay otra visión, pero también últimamente hay muchos jugadores que regresan al medio local a la primera decepción deportiva...

Sí, es una problemática a resolver siempre entre el club y el jugador. Hay promotores que se les hace muy fácil llevarlos, pero mientras tú llegas fácil a un club, también te vas igual de fácil. Si el club hace una inversión importante para que tú integres su plantilla, ‘será entre comillas’ más difícil deshacerse, te seguirá dando oportunidades, pues le costaste una inversión. Creo que esa parte los jugadores no alcanzan a dimensionar. Habría que anticiparle a los chicos, si se van, lo hagan en las mejores condiciones. Hoy, por ejemplo, en el regreso de este viaje (gira por Europa), sentí la satisfacción enorme por el reconocimiento que tienen. No solo del entrenador, sino del staff médico, de sus compañeros, la buena relación. Son referentes y eso no es normal. Es para felicitar, yo me siento orgullosísimo al verlos. El técnico Claudio Ranieri con la jerarquía que tiene, me habla bien, después de ‘Canchita’, Tapia. Con André (Carrillo) tengo una anécdota.

¿La puede contar?

Sí, después me va a matar... Cuando uno sale del aeropuerto de Riyadh han hecho dos stand de los clubes más importantes de Arabia Saudita. Al Nassar de Cristiano Ronaldo con su foto, y la otra es de André con Al Hilal, pero eso si tú no vas no lo ves y no lo dimensionas. A ese nivel está (Carrillo).





Alianza, Cueva y Zambrano

¿Cómo calificas el retorno al fútbol peruano de Carlos Zambrano y Christian Cueva en Alianza Lima?

Ellos son jugadores consolidados, saben lo bueno y lo malo. Se dan mucho de esas leyendas urbanas, lo que hemos vivido en los últimos meses, el tema del debut de Christian, las suspensiones, y todas esas cosas. Carlos (Zambrano) parece que sigue jugando en Boca o en el exterior, y eso es mucho de lo que decía que iban a jugar a Arabia e iban a bajar el nivel. Hoy me consta que Arabia no solo es una liga competitiva, sino que va en ascenso y competirá con las mejores. A Carlos le suma venir a Perú, igual a Christian, están compitiendo con Alianza en dos escenarios (torneo local y Copa Libertadores) y entre comillas no les está yendo mal.

Tu corazón es rojiblanco, pero nunca dejó de latir por la blanquiazul...

De niño nunca he negado que soy simpatizante de Cristal, pero estoy agradecido con Alianza porque me formaron como jugador, como persona. Tuve dos etapas. Después se hizo el malentendido por mi paso a Universitario. A mí me encantó iniciarme en Alianza, en menores, jugar en la selección, en la ‘U’, dirigir Cristal. Pasé por los tres grandes en distintos momentos, y es parte de nuestro crecimiento. De ahí, si alguien se quedó en a, b y c, cada quién con sus ideas. Si algo me felicito es tener ese tipo de vivencias.

¿Cómo analizas las campañas de los clubes peruanos en torneos internacionales?

Uno tiene jugadores, amigos dentro de todas las instituciones, y que hoy los vea competir y ganar es una tarea pendiente. Me da gusto. Nosotros queremos que no solo sea la selección una isla, sino que los clubes se integren para que seamos un buen futuro en el fútbol peruano.

Desde el año 1987, todos los 8 de diciembre (año del Fokker de Alianza) siempre serán muy emotivos para ti...

Sí, cumplía 17 años. No fue un momento fácil. Los 8 de diciembre son complejos. Siempre sale una anécdota, una canción o algún lugar, hoy los chicos son aficionados de Alianza y uno termina hablando de más de 39 años. Uno lo cuenta con cariño, son leyendas, y es parte de nuestro fútbol por más que no están.

La selección busca otra casa, el Monumental es una alternativa, pero más adelante podría ser Matute de remodelarse para un gran aforo de hinchas...

Sabemos que el Nacional es nuestra casa, pero necesitamos una casa más grande. Por ejemplo, cuando era el quinceañero, uno prestaba la casa más grande a la familia. Hoy en caso similar, queremos darle otra imagen a la selección, otro cariño al aficionado, a la familia. Yo me quedé impactado con lo bien que trabajaron en la final de la Copa Libertadores del 2019. A eso debemos apuntar. Imagínate que los hinchas puedan llegar cuatro a cinco horas antes al estadio, a comer, tomarse foto, y te olvidas del tráfico, del estrés, eso hay que visualizar. Es la casa de la selección.

¿Irás a Matute a observar un partido de Alianza?

Sí, de repente. Yo conozco más Matute que muchos. Conozco hasta las puertas que hoy están cerradas. Es un club que me albergó desde los doce años, y el agradecimiento siempre será eterno.

Ante la salida de entrenadores, en Alianza Lima, siempre se escuchó antes de que asumas la dirección técnica de la selección peruana tu nombre con fuerza...

Previo ir a la ‘U’ en el año 2009, hubo una la posibilidad importante de Alianza, pero al final de diluyó por malentendidos. En ese momento fui a la ‘U’, me puso contento porque generé otra carrera. Yo nunca le cerré las puertas a Alianza de técnico, de jugador sí, en algún momento, con gente que no dijo las cosas como fueron. Se generó una molestia de parte mía, pero es un club que nunca lo voy a negar porque me recibió cuando era un niño.





