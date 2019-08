Alianza Lima jugará ante FC Porto de Portugal por la semifinal del Bogotá Cup en Colombia 

La Sub 19 de Alianza Lima chocará ante FC Porto de Portugal por la semifinal del Bogotá Cup que este año se desarrolla en Colombia.

Los íntimos participan del torneo internacional con las categorías Sub 16 y Sub 19. Cabe destacar que Sporting Cristal también se encuentra luchando en este campeonato y justamente ambos equipos peruanos protagonizarán un clásico en la semifinal de la Sub 16.

Para llegar a esas instancias, los potrillos Sub 19 de La Victoria se llevaron una victoria ante Fortaleza, el miércoles pasado; mientras que la Sub 16 empató 1-1 ante Millonarios.

Cabe destacar que en el caso del primer equipo, los íntimos se encuentran en un receso ya que la Liga 1 se reprogramó por los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Sin embargo, los hinchas de Alianza Lima siguen teniendo motivos para alegrarse ya que el equipo sigue preparándose para llegar en perfectas condiciones a lo que queda del Torneo Clausura, que se reanuda el viernes 16 de agosto.

Perú empató 2-2 ante Honduras y quedó casi eliminado de los Juegos Panamericanos.

