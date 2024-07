El inicio del Torneo Clausura, sin duda, es favorable para Alianza Lima: primero venció 3-2 a la Universidad César Vallejo y luego 2-0 a Alianza Atlético, en Trujillo y Lima, respectivamente. Tomando en cuenta este escenario, los dirigidos por Alejando Restrepo ahora están concentrados en no perder el paso y salir con todo en el clásico de este viernes ante Universitario de Deportes, en el Estadio Monumental. Más allá de este contexto, en la directiva blanquiazul, saben que el plantel del primer equipo aún no está cerrado. Y uno de los nombres que se sumará es el de Kevin Quevedo.

Este martes por la noche, el exjugador de la Universidad Católica de Ecuador llegó a nuestro país con le objetivo de ‘romperla’ en esta nueva etapa en la institución Íntima. Quevedo, quien en las próximas horas se reunirá con la directiva blanquiazul para firmar su contrato, expresó su emoción por comenzar una nueva etapa con el club de La Victoria, con quien apunta lograr grandes cosas.

Kevin Quevedo fue abordado por la prensa y, en sus primeras declaraciones, se refirió a la posibilidad de llegar a la Selección Peruana. “Siempre apunté a eso (su convocatoria para la Copa América 2024), pero aún no se ha dado; así que es mi revancha”, comentó. Su exentrenador, Jorge Célico, había mencionado que el futbolista fue seguido de cerca por el cuerpo técnico de Jorge Fossati.

Asimismo, el atacante peruano señaló que uno de los primeros en contactarlo desde el equipo blanquiazul fue Hernán Barcos, quien le expresó que su llegada sería positiva para el club. Además, Quevedo también fue consultado por Paolo Guerrero -quien está en un momento crucial para desvincularse de César Vallejo-. “Sería muy bonito jugar (con Paolo Guerrero)”, aseguró.

Después de su destacada actuación en la última temporada del fútbol ecuatoriano, Alejandro Restrepo considera a Kevin como una opción para el clásico contra Universitario de Deportes. La velocidad y el olfato de gol del delantero podrían ser valiosos para el ataque de Alianza Lima. En los próximos días, durante las sesiones de entrenamiento, el DT tomará la decisión final respecto a su convocatoria para el compromiso de este viernes en el Monumental.

La posición que ocuparía en Alianza Lima

En cuanto a la posición que ocuparía en la once de Alejandro Restrepo, Depor pudo conocer que Kevin Quevedo se desempeñaría detrás del punta, como segundo delantero y acompañante fijo del ‘9′, Hernán Barcos. En la escuadra ecuatoriana, el peruano se desempeñó un rol similar, actuando detrás del delantero principal. Además, es importante señalar que también podría jugar como carrilero si es necesario.

A su edad, el peruano cuenta con una considerable experiencia, y su regreso al cuadro aliancista será un gran estímulo, especialmente considerando su historial en el club. En sus anteriores temporadas con los blanquiazules, especialmente en 2017, 2018 y 2019, Quevedo se destacó al ganar el título nacional en su primer año y alcanzar el subcampeonato en las siguientes campañas (en esa primera campaña, marcó cuatro goles en un duelo ante Juan Aurich).

Kevin Quevedo salió campeón nacional con Alianza Lima en 2017. (Foto: Alianza Lima)

Jorge Célico tras partida de Kevin Quevedo de Universidad Católica

“Cuando yo lo traje, me cuestionaron de su juventud. Y yo decía que era una persona excepcional. Nunca me faltó, nunca me puso una mala cara, nunca dejó de entrenar. Estoy feliz con él, hoy nos despedimos. Me da mucha tristeza porque lo quiero. Los entrenadores tenemos eso, nos vinculamos en demasía con un jugador. A Kevin lo quiero mucho y le deseo lo mejor a él en Alianza”, mencionó en el programa Mano a Mano.

A su vez, el estratega uruguayo resaltó el comportamiento del futbolista: “Es otra persona a lo que yo había leído. Ya en Garcilaso se portó muy bien. Cumplió con todas las normativas y tácticamente me rindió muchísimo, motivo por el que pudimos ingresar a la Copa Sudamericana. Tengo una carrera muy larga en Ecuador y arriesgarme a traer un jugador no es sencillo porque uno juega su prestigio”.

Kevin volverá al fútbol peruano para jugar por Alianza Lima, equipo del cual ha confesado ser hincha. Además, en 2019 tuvo una de sus mejores temporadas, a pesar de no lograr el campeonato nacional. A propósito de ello, Célico confesó que han conversado del tema. “Alianza es el equipo que lo lanzó a la fama. Lima es su ciudad. Soy un entrenador que no corta las alas a nadie. Si me decían qué hacer, no lo dejaba hasta fin de año. Jugó de titular todo el último partido (...) En Alianza puede jugar tranquilamente, es un institución importante del fútbol peruano. Es un jugador rebelde, de esos desafiantes que me gustan a mí”, afirmó.

Respecto a su ubicación en el sistema de Alejandro Restrepo: “Lo puede hacer, pero lo vas a dejar lejos del arco. Kevin es tipo que tiene que estar cerca con posibilidades de gambeta. Un jugador como él, cerca al arco rival, si hay malas decisiones, te va a desnivelar (...) En un esquema de esos, jugaría bien de delantero. También (en un 3-5-2) ser el que flota detrás del delantero”.

Jorge Célico dirigió en 2023 a Deportivo Garcilaso y los clasificó a su primera Copa Sudamericana. (Foto: Difusión)

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Lima por el Clausura 2024?

Por otro lado, el clásico de los clásicos del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima se jugará este viernes 26 de julio a partir de las 8:30 de la noche en países como Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil y Uruguay, el choque se podrá ver desde las 10:30 p.m. Mientras que en Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela, la pelota empezará a rodar desde las 9:30 p.m.

¿En qué canales pasan el el Clásico del Torneo Clausura 2024?

Asimismo, la transmisión del partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima estará a cargo, en exclusiva, por la señal de GOLPERU, canal que solo encontrarás en la parrilla de Movistar TV. Para ver el encuentro en streaming puedes seguirlo por Movistar Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR