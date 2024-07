Alianza Lima arrancó con el pie derecho su participación en el Torneo Clausura 2024, primero imponiéndose 3-2 a César Vallejo en el Mansiche, y recientemente, este sábado 20 de julio, asegurando un 2-0 sobre Alianza Atlético en la jornada 2. La conquista del certamen de la segunda mitad del año es el único camino que tienen los pupilos del técnico Alejandro Restrepo para competir por el título de la Liga 1. Dentro de este marco, el cuadro aliancista sigue evaluando incorporaciones, y Salomón Lerner, exmiembro del Fondo Blanquiazul, se pronunció acerca de la potencial llegada de Kevin Quevedo al conjunto victoriano.

A su salida del estadio Alejandro Villanueva, también denominado popularmente como Matute, Lerner proporcionó declaraciones a Depor. El exdirectivo comentó sobre el rendimiento del equipo y destacó la importancia de los triunfos de cara al próximo enfrentamiento contra el ‘compadre’, Universitario de Deportes.

“Están trabajando bien, falta todavía ajustar algunas cosas, pero estamos trabajando bien. (...) Los triunfos son importantes y el clásico va a ser nuestro también”, comenzó diciendo Salomón. Posteriormente, señaló la necesidad de fortalecer la escuadra.

“Sí, hay que ajustar algunas líneas, pero estamos en ese camino. Está muy bien el equipo”, preciso. En ese sentido, al ser consultado por Kevin Quevedo, Lerner indicó que todavía el arribo del futbolista peruano no está cerrado. “No, no está confirmado todavía”, manifestó al respecto.

Hay que tener en cuenta que las negociaciones llevadas a cabo por la directiva blanquiazul, con respecto a fichajes, deben concluir antes del 31 de agosto, día en que finaliza el período de transferencias del fútbol peruano. Actualmente, Quevedo se encuentra en la Universidad Católica de Ecuador y cuenta con la opción de activar una cláusula de salida en su contrato.

En tanto, Las negociaciones entre el entorno del extremo y Alianza Lima han estado en curso para finalizar el acuerdo. Parece inminente que se alcanzará una solución que beneficie a ambos lados, especialmente porque el deportista peruano está motivado por la idea de volver al club del que es aficionado y ayudar a obtener el título en el torneo local.





Kevin Quevedo en Alianza Lima

En Alianza, Quevedo tiene la versatilidad para actuar como segundo delantero junto a Hernán Barcos o desempeñarse en el carril derecho. A sus 27 años, cuenta con una amplia experiencia, y el regreso a La Victoria seguramente será un gran estímulo para él, considerando su historial exitoso en el club. Durante sus temporadas anteriores con los blanquiazules, especialmente en 2017, 2018 y 2019, el futbolista destacó al ganar el título nacional en su primer año y llegar a finales en las campañas siguientes, donde alcanzó el subcampeonato.

En 2019, tuvo una destacada temporada con 17 goles en 31 partidos en la Liga 1, demostrando su capacidad goleadora. Tras su paso por el club brasileño Goiás, donde enfrentó dificultades para consolidarse como titular debido a problemas con el cuerpo técnico, Quevedo retornó al fútbol peruano para jugar en Melgar y Deportivo Garcilaso. Sin embargo, fue en 2024 cuando se trasladó al fútbol ecuatoriano, donde nuevamente mostró un rendimiento sobresaliente.

Los números de Kevin Quevedo en 2024

Kevin Quevedo ha marcado dos goles y proporcionado dos asistencias en 21 cotejos entre la Serie A y la Copa Sudamericana, acumulando un total de 1074 minutos en el campo. Su técnico, el argentino Jorge Célico, lo ha desplegado tanto como extremo derecho como interior por el mismo flanco. El peruano se está preparando para recibir a Libertad de Paraguay, este miércoles 24 de julio, en el estadio Olímpico Atahualpa, correspondiente al partido de vuelta de los dieciseisavos de final del torneo sudamericano mencionado. En el cotejo de ida, el choque acabo 2-0 a favor de los guaraníes.

Alianza Lima vs. Alianza Atlético: lo que se les viene

El próximo partido de Alianza Lima será ante Universitario de Deportes en el estadio Monumental de Ate, por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este compromiso está programado para jugarse el viernes 26 de julio desde las 8:30 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia) y se podrá ver a través de la señal de GOLPERU.

Será la segunda edición del clásico del fútbol peruano en la presente temporada. En el Torneo Apertura, los ‘compadres’ se enfrentaron en el estadio Nacional y los ‘cremas’ fueron los que ganaron el duelo por 1-0, con un gol de Andy Polo en los primeros minutos de juego. Será el encuentro más atractivo de esa jornada. Y el que gane daría un golpe importante en el Clausura.

Alianza Atlético, por su parte, volverá a jugar el jueves 25 de julio, cuando enfrente a Melgar en el municipal Campeones del 36, por la jornada 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El encuentro está pactado para iniciar a la 1:00 de la tarde (horario en Perú, Ecuador y Colombia) y será transmitido por la señal de Liga 1 MAX. Será un difícil reto para los de Sullana.





