Cuando Alianza Lima se fijó en Kevin Serna como una incorporación para el plantel del 2024, una razón fuerte que posibilitó su llegada -más allá del juego que mostró en ADT- fue que su nacionalización estaba en trámite y solo era cuestión de tiempo para que sea considerado un peruano más. Así pues, su juramentación se dio este lunes a pocas horas de llevarse a cabo la ‘Noche Blanquiazul’ y el colombiano disputará la Liga 1 sin ocupar plaza de extranjero. Ojo, este año los íntimos también tienen el reto de hacer un buen papel en la Copa Libertadores.

En una ceremonia que se desarrolló en las instalaciones de Migraciones, el exfutbolista de ADT completó todo el procedimiento de rutina para que cuente con su nueva ciudadanía y entonó el Himno Nacional del Perú junto a otros jugadores del torneo local: Cristian Bordacahar (Melgar), Diego Melián (Alianza Atlético) y Jimmy Valoyes (Sport Huancayo) también son peruanos desde este lunes.

Kevin Serna llegó al Perú en el 2021 para disputar la Liga 2 con Los Chankas, lo cual posteriormente lo llevó a ADT debido a su gran nivel. En el cuadro tarmeño estuvo por dos temporadas y, aunque se habló mucho sobre la posibilidad de fichar por Sporting Cristal para este 2024, finalmente el ofrecimiento de Alianza Lima se impuso en la negociación y firmó un contrato por los próximos tres años.

El atacante conversó brevemente con Depor en Migraciones y reveló las razones que lo motivaron a tramitar su nacionalización, más allá de un tema laboral. “Como siempre lo he dicho, el cariño de la gente y el recibimiento que tuve desde el primer día, el amor que me han entregado toda la gente con la que he compartido. Me siento identificado con el Perú”, sostuvo.

Respecto a su estadía en el fútbol peruano y los objetivos que tiene a largo plazo, el habilidoso atacante manifestó que toma todo con calma y siempre estará presto para afrontar cada reto que Dios le ponga por delante. “Siempre me presto a los planes de Dios. Quiero seguir trabajando con mucha humildad. Obviamente el objetivo de cada futbolista es seguir creciendo y ya veremos qué es lo que sucede”, acotó.

En cuanto a lo futbolístico, en los dos últimos partidos de preparación que sumó Alianza Lima en su pretemporada, frente a la Selección Peruana Sub-23 y Sport Boys, Kevin Serna alineó como titular en la ofensiva junto a Hernán Barcos. Así pues, todo hace indicar que su velocidad y técnica han convencido a Alejandro Restrepo, por lo que la hinchada ‘blanquiazul’ espera mucho de él debido a las buenas referencias que dejó tras su paso por ADT.

Alianza Lima se prepara para la ‘Noche Blanquiazul’

De acuerdo a lo que ha venido trabajando Alejandro Restrepo en los últimos amistosos y durante la pretemporada, el posible once de Alianza Lima ante Once Caldas por la ‘Noche Blanquiazul’ es el siguiente: Ángelo Campos en el arco; línea de tres defensores conformada por Jiovany Ramos, Renzo Garcés y Juan Pablo Freytes; en el mediocampo estarán Adrián Arregui, Jesús Castillo y Ricardo Lagos; Catriel Cabellos como carrilero por derecha, Sebastián Aranda por izquierda; y doble punta con Kevin Serna y Hernán Barcos.

Entre los jugadores que tienen amplias posibilidades de poder ingresar se encuentran Gabriel Costa, Bryan Reyna y Cecilio Waterman, quienes han tenido también algunos minutos de fútbol junto al resto del equipo y son variantes del gusto del estratega colombiano. En menor medida, entre los nombres que generan expectativa pero aguardarán en el banquillo están Sebastián Rodríguez, Franco Zanelatto y Jhamir D’Arrigo.





