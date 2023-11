La lista negra

Edinson Chávez, Ítalo Espinoza y Aldair Rodríguez culminaban su vínculo con Alianza Lima a fines de año; sin embargo, a Oswaldo Valenzuela le restaba una temporada más, aunque se le rescindió el contrato. En tanto al resto futbolistas que vencen su contrato este año se encuentran Hernán Barcos, Josepmir Ballón, Cristian Benavente, Christian Cueva, Pablo Sabbag, Santiago García, Juan Pablo Goicochea, Gino Peruzzi, Andrés Andrade, Jairo Concha, Joao Montoya y Andrés Andrade. Entre ellos, la lista de quiénes no continuarían en el equipo se deduce por su rendimiento en la presente temporada.

Sin duda alguna el nombre más controversial es el de Christian Cueva, futbolista que, además de haber presentado frecuentes lesiones al punto de no disputar las finales del campeonato, también protagonizó actos de indisciplina y no tuvo un buen desempeño a lo largo de la temporada. Como se recuerda, el volante nacional renovó a mitad de año hasta diciembre del 2023 y todo hace indicar que no continuará en el club íntimo.

Otros de los nombres que tampoco continuarían serían Pablo Sabbag y Santiago García, ambos llegaron a modo de refuerzos extranjeros este año, pero sufrieron lesiones que no permitieron que sus desempeños sean de los más óptimos y regulares. Aquellos cupos de extranjero tanto en la defensa central como en la delantera serían utilizados en nuevos fichajes. En este punto, más allá de su nacionalización, otro de los nombres que no continuaría la próxima temporada es Pablo Míguez, quien es uno de los referentes del equipo.

Por su parte, si bien Cristian Benavente ha indicado que ya se encuentra recuperándose luego de un año de para deportiva, el panorama de que se renueve su contratación es complicado considerando que en la presente temporada no ha disputado ni un solo minuto y que sus lesiones son frecuentes. Sin embargo, todavía no hay nada confirmado respecto a su caso, al igual que los casos de Gino Peruzzi y Andrés Andrade, quienes entraron en evaluación, y todavía no se tiene una decisión al respecto, ya que continúan ocupando plaza de extranjero.

Por el resto, la idea con jugadores como Jairo Concha o Hernán Barcos, el club tiene intención de renovar con ambos. En tanto al primero, todavía no se llega a un acuerdo; mientras que por el lado del ‘Pirata’, continuaría en el club en condición de nacionalizado peruano. En tanto a Josepmir Ballón, todavía no hay una postura tomada respecto a quien fuera el capitán del bicampeonato con Alianza Lima.

Preparación 2024:

Según Depor pudo conocer, Alianza Lima tiene planificado iniciar pretemporada este 6 de diciembre. En principio, los primeros días serían en EGB (Lurín), pero, poco después, pasarían a entrenar en una sede en Cieneguilla, donde ya han realizado pretemporadas con anterioridad.

Si bien todavía no se conoce ningún refuerzo extranjero de manera oficial, se conoce que los puestos que buscan reforzar son un zaguero central, un volante ofensivo y centrodelantero. Como se recuerda, para el 2024, el cupo se ampliará a seis futbolistas extranjeros.

