Con 339 partidos disputados –siendo el portero con más encuentros en la historia del club–, dos títulos y trece temporadas en tres etapas distintas, José Carvallo se marchó de Universitario de Deportes sabiendo que era el momento oportuno para cambiar de aires. Así pues, pese a que desde la directiva insistieron en su permanencia para que esté en el plantel del centenario, la decisión ya estuvo tomando con mucha anticipación.

En una reciente entrevista con Al Ángulo, el futbolista de 37 años explicó las razones que motivaron su partida y cómo meditó junto a su familia que este era el momento adecuado para partir del club de Ate. Si bien se animó a confirmar el fin de su etapa en Universitario durante los festejos en Matute por el título de la Liga 1 Betsson 2023, desde hace varios meses ya había meditado esta posibilidad, sin importar el desenlace del campeonato.

“Es algo que yo lo tenía decidido hace meses, es una decisión personal junto con mi esposa y mi familia. Yo ya sabía que este era mi último año en la ‘U’, pase lo que pase. Obviamente quería que sea así, campeón. Habíamos analizado todas las posibilidades. Sentía que ya había cumplido un ciclo con Universitario. Son bastantes años, soy hincha de la ‘U’, amo la institución. Ahora no es fácil irse por cómo se cerró el año, pero era una decisión pensada y me siento muy tranquilo”, contó en el programa de Movistar Deportes.

Por otro lado, José Carvallo agradeció la predisposición de Jean Ferrari, administrador de la ‘U’, y Manuel Barreto, gerente deportivo, para insistir con su continuidad a pesar de su decisión. Asimismo, comentó que no todo fue color de rosa en el cuadro ‘merengue’, pues en todo estos años sin campeonar también vivió momentos duros en donde la crítica le cayó desde todos lados. Pese a ello, siempre supo mantenerse de pie.

“Quiero agradecer a Jean (Ferrari), a Manuel (Barreto), al comando técnico y a mis compañeros. Son muchas cosas, todo no ha sido lindo como ha sido ahora. De hecho, ha habido momentos difíciles, sabemos que es parte del fútbol y uno lo acepta. Tomas el desafío y para conseguir cosas importantes tienes que pisar pasto y pisar barro. Estás en la ‘U’, el equipo más grande del país, sabes que vas a ser héroe o villano en menos de un minuto en un partido. Siento también que en ningún lugar nadie es indispensable, siento que he dejado, dentro de lo que me corresponde, encarrilado a la ‘U’”, agregó.

Asimismo, el experimentado portero habló sobre la crítica y cómo lidió con ella durante toda su carrera, siendo consciente de las exigencias que hay en Universitario. “La crítica es parte de, estamos expuestos a eso. La crítica bien elaborada, con sentido, se acepta. Ahora vemos de todos, insultos y no está bueno. Trato de mantener el equilibrio, tanto en los buenos momentos como en los malos. En la ‘U’, a pesar de no haber salido campeón, tengo momentos buenos y la otra”, detalló.

A pesar de que siempre fue señalado cuando cometió algunos errores, Carvallo conservó la calma y mantuvo los pies sobre la tierra. “Ese equilibrio, saber quién eres en los buenos y malos momentos, siempre es importante. Yo siempre sabía quién era, que le daba a la ‘U’ y que tipo de líder era para la institución. Siempre lo tuve, nunca lo puse en duda y eso me lo hacían saber mis compañeros. Eso es gratificante”, acotó.

La importancia de Fossati y el respaldo de Barreto

En otro momento de la entrevista, José Carvallo –quien está a una sola firma de ser incorporarse a la César Vallejo– habló sobre la conformación del plantel de la ‘U’ para esta temporada que terminó, el paso de Carlos Compagnucci por el club y la importancia de Manuel Barreto para sostener el proyecto deportivo a pesar del mal inicio. Asimismo, destacó la experiencia de Jorge Fossati como pilar fundamental para aislarlos de las cosas extrafutbolísticas, para que los jugadores pudieran enfocarse solo en entrenar y afrontar el campeonato.

“Yo creo es que la ‘U’ hizo un gran plantel. Siempre confié en el plantel de jugadores. Carlos (Compagnucci) fue el que inició el proceso junto con Manuel (Barreto), y cuando él tuvo que irse, nos dijeron que estaban convencidos de que íbamos a salir campeones. Luego llegó Jorge (Fossati), un tipo ganador, con mucha experiencia, que nos fue inculcando cosas, fue llevando al grupo en los momentos buenos y no tan buenos. Asumió ese rol con la prensa que siempre es importante, y dejó que estuviéramos enfocados solo en el fútbol. Fue importante de la protección que nos dio. Él con toda su experiencia nos ayudó a sacar nuestra mejor versión”, cerró.





