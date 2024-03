Si bien el encuentro no será por los puntos, para los blanquiazules obtener una victoria es importante, en primer lugar, porque desde hace tres fechas no logra un triunfo en el Torneo Apertura. En segundo lugar, ganar aportará confianza al grupo de cara a la reanudación del torneo; y, tercero, Restrepo podrá trabajar con mayor tranquilidad después de ser ratificado por la dirigencia del club, convencida en su capacidad y su profesionalismo. Ganar a Blooming es el objetivo y se le enfrentará con toda seriedad.

Dos jugadores que habitualmente son titulares en el esquema táctico del colombiano serán bajas. Cecilio Waterman, quien comparte el rótulo de goleador del equipo junto a Hernán Barcos con tres anotaciones, acudió al llamado de la selección de Panamá para jugar contra México la ‘Final Four’ de la Concacaf Nations League este 21 de marzo en El AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos. Jiovany Ramos, su paisano, también fue llamado y ahora ambos están enfocados en hacer historia representando a los colores de su país. Sus ausencias en el equipo será oportunidad para otros.

Cambios ante Blooming

El once para este partido todavía no está definido, hoy se tiene programado una práctica y tras ella se develará la alineación. No obstante, de acuerdo a información a la que tuvo acceso Depor, se vislumbra para este choque la titularidad de Carlos Zambrano . El entrenador lo estaría probando como stopper por la derecha en reemplazo del panameño Ramos. El stopper de la izquierda sería Juan Pablo Freytes; mientras que Aldair Fuentes lo haría de líbero, como en el último partido jugado ante Cienciano y en el que el cuadro íntimo perdió 2-1.

Renzo Garcés es otra de las opciones con las que cuenta el entrenador para el puesto de stopper derecho. El defensor arrancó ante ‘El Papá’ en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco el miércoles 13 de marzo, jugó todo el partido y recibió una amarilla, la segunda en el Apertura. Sin embargo, Carlos Zambrano, por jerarquía, es factible que se adueñe del puesto. La Copa Libertadores para los blanquiazules empieza dentro de dos semanas y al ‘Kaiser’ se le quiere para entonces con mejor ritmo que el observado en su debut en el Torneo Apertura en la derrota con Sporting Cristal en la fecha 7.

La delantera también presentará variantes ante Blooming. Kevin Serna jugaría de delantero por Cecilio Waterman -está con la selección de Panamá- y ante ello le encargaría el carril derecho a otro compañero . Si se concreta, tendría otra vez la chance de demostrar que puede ser de suma utilidad en ataque imponiendo su habilidad y velocidad para cerrar jugadas de peligro. Ahora, definir a su socio no debería ser dilema, sobre todo, teniendo a Hernán Barcos a disposición. Pero el ‘9′ está suspendido y no jugará en el reinicio del torneo.

Es probable que Barcos arranque y que juegue un solo tiempo. Una vez culminado este periodo, el ‘Pirata’ dejaría el campo para permitir el ingreso de Jeriel De Santis (21), delantero venezolano que muy pronto adquirirá la nacionalidad peruana para no ocupar plaza extranjera en la Liga 1 Te Apuesto. La flamante adquisición de los blanquiazules viene trabajando de la mejor manera para que su debut en el conjunto victoriano sea por todo lo alto. De mutuo acuerdo resolvió contrato con el Boavista de Portugal y firmó un año con los aliancistas.

La alineación de los íntimos, para jugar contra los celestes, sería con: Campos en el arco; Fuentes, Zambrano, Freytes en la defensa; Arregui, Castillo, Cabellos, D’ Arrigo, Rodríguez en la volante; Serna y Barcos en la delantera. Hay expectativa y muy grande para el siguiente amistoso internacional, pues ya se vendieron más de 15 mil entradas. Hoy los blanquiazules volverán a entrenar en EGB por la mañana y se irá definiendo el equipo que saltará al campo de Matute este miércoles en horas de la noche.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de disputar un amistoso con Blooming, Alianza Lima volverá a tener actividad dentro de un par de semanas cuando reciba a Los Chankas por la novena jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el jueves 28 de marzo desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, demás de su versión de streaming vía Liga 1 Play.

Tras ocho fechas disputadas, los ‘Íntimos’ registran cuatro triunfos y cuatro derrotas, lo que los ha llevado a ubicarse momentáneamente en la séptima casilla de la tabla de posiciones con 12 puntos, habiendo anotado 14 goles y recibido 10. Estando a ocho unidades de Universitario de Deportes, líder del campeonato con 20, los ‘blanquiazules’ necesitarán muchísimo en las próximas semanas si no quieren complicarse en sus aspiraciones de luchar por el título nacional a fin de año. Asimismo, la Copa Libertadores comenzará en la semana del 2 de abril y las exigencias aumentarán dependiendo de los rivales que les toque en la fase de grupos.





