Luego de que Alianza Lima haya solicitado los tres puntos del partido frente a Binacional, por el incumplimiento sanitario del cuadro de Juliaca, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) declaró improcedente el pedido. ¿Qué es lo que se viene? Esto es lo que declaró Diego Guerrero, abogado del club íntimo.

“Si se da la reprogramación del partido ante Binacional, ya veremos a qué instancia proceder. Cuando hace falta un requisito como el de la tasa (no se pagó y es lo que se detalla en la resolución), normalmente se da un tiempo para subsanarlo. Pero esta vez no, solo lo declararon improcedente y vamos a apelar”, declaró Guerrero en RPP.

El asesor legal de Alianza Lima, a su vez, indicó que “si nos reprograman el partido sería injusto porque hubo un rompimiento del protocolo de bioseguridad por parte de Binacional. Está abierta todavía la opción para Alianza Lima de que se le den los tres puntos. Como encontramos irregular esta última decisión de la Comisión Disciplinaria, vamos a apelar”.

Se mantienen firmes

Diego Guerrero mencionó, además, que “me acerqué a la FPF para iniciar el procedimiento de apelación, decidí comprar la tasa pero me dijeron que no pueden dármela porque están a puerta cerrada”. No fue lo único: “Ahora se dice que es improcedente porque no hemos adjuntado una tasa. Pero la tasa corresponde cuando uno envía un documento recursivo, no una solicitud como la que hemos enviado nosotros”.

En lo deportivo, la buena noticia para el equipo de Mario Salas de cara a la Liga 1 es la recuperación de Alberto Rodríguez: todo hace indicar que sí podrá contar con el ‘Mudo’ para el choque con Sporting Cristal, en la fecha 8.

TE PUEDE INTERESAR