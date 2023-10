Mensaje directo

Al ser consultado sobre si tiene alguna preferencia respecto a arrancar de local o de visita ante eventuales finales, Mauricio Larriera afirmó a la prensa: “No sé si habrá finales. Hay tres escenarios posibles. Nos aferramos a la esperanza de ganar y que no haya finales. Pero también podría haberlas y también semifinales y finales. Hoy no es momento de ponerme a pensar en eso, sino en parar el equipo más adecuado el domingo, intentar ganar y con la esperanza de que se termine todo. Pero también con los pies sobre la tierra de que podría haber finales”.

Por otro lado, si bien se viene hablando de la alta posibilidad de que existan playoffs entre Alianza Lima y Universitario de Deportes o posibles semifinales, Mauricio Larriera fue enfático en indicar que es muy apresurado plantearse otros panoramas a falta de jugarse esta última fecha: “¿Están seguros de que va a haber final? Miren que es difícil ganar, lo digo por experiencia propia. No es tan fácil. El fútbol es la dinámica de lo impensado”.

En tal sentido, el entrenador fue consultado sobre si prefiere guardar jugadores pensando en finales o ir por todo ante Deportivo Garcilaso. Ante esto, dejó entrever que no planea colocar un equipo alterno en Cusco, pero sí ser precavido con algunos nombres: “Vamos a tratar de poner lo más adecuado. Queremos ganar los partidos y no tomar medidas de pensar en el mañana porque no hay mañana sino hoy. Hay algunas precauciones, sí. El presente dice que, miren que es difícil ganar, para nosotros, para otros. Estamos en la misma situación que hace un tiempo, ganar y esperar. Todavía tenemos la posibilidad de ser campeones sin finales”.

La estrategia en Cusco

Sobre las precauciones a las que se refirió el entrenador uruguayo, Depor pudo conocer que se planifica tener recaudo con Jesús Castillo, uno de los jugadores titulares indiscutibles del equipo, que se encuentra en capilla y, de recibir una quinta tarjeta amarilla, no jugaría la eventual primera final. En esa misma condición se encuentra Christian Cueva, pero tiende a ser suplente y volvería a serlo este domingo.

Asimismo, Franco Zanelatto y Carlos Zambrano también no serán arriesgados este domingo al presentar desgarros de primer grado. En caso de haber finales, ambos jugadores llegarían en óptimas condiciones. Por el resto, Larriera planifica colocar el once base titular, aunque presenta la baja obligatoria de Gino Peruzzi, quien se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y su reemplazo será Edinson Chávez.

En tanto al equipo íntimo, lo planificado es que entrenen en EGB de Lurín hasta este viernes por la tarde y luego viajarán el sábado por la tarde rumbo a la Ciudad Imperial. El retorno a la capital se dará el domingo al término del encuentro ante Deportivo Garcilaso. Cabe recordar que, para ser tricampeones automáticos, Alianza Lima necesita que Universitario de Deportes pierda ante Sport Huancayo en Lima y que FBC Melgar empate o pierda ante Binacional en Juliaca.

