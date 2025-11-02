Para competir en un campeonato con tantos viajes y diferentes escenarios como la Liga 1, y a su vez estar a la altura en el certamen de clubes más importante de Sudamérica como la Copa Libertadores, Alianza Lima necesita un plantel de, por lo menos, dos jugadores por puesto. Por ello, la directiva blanquiazul recibió los pedidos de Néstor ‘Pipo’ Gorosito y comenzó a diseñar el armado de la plantilla 2026, priorizando a los elementos nacionales. En esa búsqueda, el primer nombre en la lista de refuerzos es un futbolista joven con proyección y que estuvo en la última convocatoria de la Selección Peruana a pedido de Manuel Barreto.

Se trata de D’Alessandro Montenegro, lateral derecho y carrilero de 22 años de ADT. En 2023 llegó al cuadro tarmeño y el año pasado estuvo presente en algunas convocatorias en Liga 1. Recién este año hizo su debut y de inmediato se ganó el puesto. En total acumula dos goles y cuatro asistencias en 28 partidos, sumado a un duelo más en Copa Sudamericana 2025.

“Alianza Lima materializará su interés por D’Alessandro Montenegro una vez culminado el torneo. El LD de 22 años es uno de los objetivos para el 2026″, publicó el periodista Marcello Merizalde en su cuenta de X, adelantando el interés del cuadro blanquiazul por el futbolista que tuvo su primera aparición en Liga 2, con Deportivo Llacuabamba en 2022.

Según la web Transfermarkt, especializada en mercado de fichajes, la cotización actual de Montenegro es 450 mil euros, de acuerdo a su última actualización de setiembre. Elfutbolista es representado por la agencia FFOSA Sports, que también representa a Wilder Cartagena, Joao Grimaldo, Yordy Reyna, entre otros futbolistas nacionales.

Así anunció ADT la última convocatoria de D'Alessandro Montenegro a la Selección Peruana. (Foto: ADT)

Su posible llegada a Matute significaría una buena alternativa para ocupar la banda derecha, tanto como lateral y carrilero, y también marcaría la partida de Marco Huamán, quien llegó a fines del 2023, procedente de Sport Huancayo, y alternó tanto en 2024 como en 2025 pero no pudo consolidarse como titular y ocupó roles secundarios en ambas campañas. Finaliza contrato a fin de año y no sería renovado.

En el caso de Josué Estrada, quien también juega de lateral derecho, llegó en este Torneo Clausura y tiene vínculo hasta junio del 2027; mientras que el argentino Guillermo Enrique, a préstamo hasta diciembre de este año, también podría dejar La Victoria. La única forma de que continúe en el club es a través de una compra su pase -lo que no está en los planes de Alianza Lima-, debido a que el ‘Lobo’ no aceptaría una nueva cesión.

Por ello, la posible llegada de D’Alessandro Montenegro cobra sentido en La Victoria. Luego de haber sido incluido como sparring para el último amistoso de la Selección Peruana ante Chile, finalmente fue convocado y viajó a Santiago con Manuel Barreto a la cabeza. Si bien no estuvo en lista en dicho partido, acompañó a la delegación y podría mantenerse en el universo de la Bicolor de cara al próximo proceso.

D'Alessandro Montenegro llegaría a Alianza Lima para reemplazar a Marco Huamán. (Foto: Alianza Lima)

