Kenji Cabrera va rindiendo frutos con la camiseta del Vancouver Whitecaps en la Major League Soccer. Luego de marcar uno de los goles en la victoria por 3-0 sobre FC Dallas y recibir elogios del histórico Thomas Müller, su compañero en el cuadro canadiense, volvió a ser protagonista en el choque de vuelta por cuartos de final de la Conferencia Oeste: anotó en la tanda de penales, en un momento sensible del partido, y encaminó la clasificación de los ‘Caps’, que quedaron un paso de la final por el título de su conferencia.

Una noche redonda para el peruano, quien ingresó a los 75 minutos cuando su equipo perdía 1-0 y dejaba, hasta ese momento, todo en manos de un tercer partido. Sin embargo, a los 90+4′ vino el empate y todo se iba a definir en la tanda de penales. El exMelgar fue el encargado de ejecutar el tercer penal y no falló: con extrema seguridad cogió la pelota y remató fuerte y rasante al medio del portero. Finalmente, Vancouver Whitecaps se impuso 4-2 en la definición desde los doce pasos.

De esta manera, el equipo de Kenji Cabrera avanzó a semifinales de la Conferencia Oeste y hoy conocerá a su próximo rival: Austin FC recibe a Los Ángeles FC, que ganó 1-0 en la ida. Si los angelinos vuelven a imponerse, se medirán a Vancouver Whitecaps; caso contrario, habrá un tercer partido. Ojo, Los Ángeles FC son los favoritos para avanzar: cuentan en su plantel con el arquero Hugo Lloris, campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, y el delantero coreano Heung-Min Son, exfigura del Tottenham.

Del otro lado del cuadro, pensando en una hipotética final, también asoman pesos pesados de la MLS: Inter Miami de Lionel Messi jugará un tercer partido ante Nashville SC y esperan rival entre Cincinnati y Columbus Crew, mientras que Philadelphia Union también clasificó a semifinales de su conferencia y se enfrentará a Charlotte o New York City, que también jugarán un tercer compromiso.

Kenji Cabrera sigue en buen momento con el Vancouver Whitecaps. (Foto: @whitecapsfc)

Con respecto a Kenji Cabrera, sigue en buen momento con el cuadro canadiense. Si bien su último partido como titular fue el 25 de setiembre, en el 1-1 ante Portland Timbers, viene aprovechando los minutos que le toca jugar, ingresando desde el banco de suplentes. De esa manera anotó en el duelo de ida ante Dallas FC, y ayer lo propio en la vuelta para ratificar la confianza de su entrenador, el danés Jesper Sorensen.

De acuerdo con la reciente actualización de salarios de la MLS, el peruano percibe un ingreso base de 350 mil dólares anuales, cifra que asciende hasta los 390 mil dólares al incluir los bonos de rendimiento y otros beneficios. De esta manera, se ubica entre los jugadores jóvenes mejor pagados del plantel del Vancouver Whitecaps, un detalle que demuestra el valor que el equipo ve en su proyección a futuro.

En comparación a sus compañeros, Cabrera supera en ingresos a varios futbolistas del mismo rango de edad, como Nelson Pierre o Rayan Elloumi, cuyos salarios rondan los 100 mil dólares. Sin embargo, aún se encuentra lejos de las cifras millonarias que perciben los refuerzos estelares como Thomas Müller, quien encabeza la lista con un salario superior a los 1.4 millones de dólares anuales.

El peruano busca ganarse un lugar en el equipo titular de Vancouver Whitecaps y demostrar todo su potencial en estas eliminatorias de la MLS. Para la fecha FIFA de noviembre es probable que tenga nuevamente su chance con la Selección Peruana en los amistosos ante Rusia y Chile, y ahí tiene una deuda pendiente: marcar su primer gol con la Bicolor.

Kenji Cabrera ahora busca su primer gol en la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR