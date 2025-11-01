Jairo Vélez podría vivir uno de los momentos más importantes de su carrera. El futbolista ecuatoriano nacionalizado peruano, actual figura de Universitario de Deportes, estaría muy cerca de recibir su primera convocatoria a la Selección Peruana para los amistosos de noviembre frente a Rusia y Chile, ambos a disputarse en territorio europeo. Su nombre suena con fuerza en la interna de la Videna, y diversas versiones apuntan a que Manuel Barreto, técnico interino de la ‘Bicolor’, incluiría al mediocampista crema en la lista final de citados.

Durante las últimas horas, el periodista Diego Rebagliati reveló en su programa Los R3BA que Vélez sería una de las principales novedades de la nómina para la próxima fecha FIFA. “Me dijeron que van a convocar a Jairo Vélez, ya es convocable, me lo contó un pájarito hoy día”, señaló. La noticia no ha pasado desapercibida, sobre todo por el gran momento que atraviesa el mediocampista con Universitario, donde fue pieza clave en el tricampeonato conseguido por el club.

Vélez, de 30 años, cumplió con los años de residencia necesarios para vestir la camiseta nacional. Llegó al Perú en 2017 para jugar por la Universidad San Martín, y tras un breve paso por el extranjero, regresó en 2020 para sumarse a la Universidad César Vallejo. Desde entonces, se ha mantenido de forma continua en el país, logrando así su nacionalización y habilitación para representar al Perú en competencias internacionales.

En este 2025 fue titular indiscutible en la recta final del campeonato, aportando con goles, asistencias y liderazgo en el mediocampo. En el reciente Clausura, fue uno de los responsables de mantener la posesión y conectar con los atacantes, algo que Manuel Barreto habría valorado para tenerlo en cuenta en los amistosos.

Según lo informado, la convocatoria oficial de la Selección Peruana se daría entre el domingo 9 y lunes 10 de noviembre, luego de culminar la fecha 18 del Torneo Clausura. Barreto anunciará la lista a través de las redes oficiales de la FPF, como ocurrió en el mes anterior. El llamado de Vélez podría concretarse en ese momento, confirmando así una de las sorpresas más esperadas por los hinchas merengues.

Jairo Vélez. (Foto: Universitario)

¿Cómo va su renovación con Universitario?

El buen presente del jugador no pasa desapercibido en Ate. Desde Universitario de Deportes ya se trabaja para asegurar su continuidad de cara a la temporada 2026. Vélez llegó a préstamo desde César Vallejo y los cremas tendrían que pagar alrededor de 350 mil dólares para retenerlo. El futbolista ya manifestó su deseo de seguir, afirmando: “Universitario es otra cosa, estoy encantado con el club y con el grupo que me recibió desde el primer día”.

Además de Jairo Vélez, la convocatoria de noviembre también incluiría otras sorpresas. Rebagliati adelantó que Adrián Ugarriza, delantero del Kiryat Shmona de Israel, también integraría la nómina de Barreto. El atacante viene teniendo una buena temporada con cinco goles y una asistencia, por lo que su inclusión sería parte del proceso de renovación que busca el comando técnico.

El panorama luce prometedor para Vélez, quien podría pasar de ser figura del tricampeonato crema a vestir la camiseta nacional. Si su convocatoria se confirma, el mediocampista coronará un año de ensueño, demostrando que la perseverancia y el trabajo silencioso también abren las puertas de la selección.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a ADT y descansar en la fecha 17, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el partido válido por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 7 de noviembre desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERÚ para todo el territorio peruano, disponible en la teleoperadora Movistar TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de Movistar Plus. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

