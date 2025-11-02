Universitario de Deportes sigue de fiesta. Luego de obtener el tricampeonato al imponerse 2-1 a ADT en Tarma el pasado fin de semana, alista la celebración en casa este viernes 7 ante Deportivo Garcilaso en el Monumental. De paso, la directiva comenzó las negociaciones para renovar al 80% del plantel y también están a la espera de la continuidad de Jorge Fossati, quien es pretendido en el extranjero debido a su buena campaña en el fútbol peruano. Y no es todo: el club está a punto de cerrar todos los detalles para la Noche Crema 2026, con un rival de peso: River Plate de Argentina.

El ‘Millonario’, que enfrentó a los cremas en la fase de grupos de la Copa Libertadores de este año, podría volver a visitar Lima, según informó Gustavo Peralta en su cuenta de X. “Se analizan tres rivales para jugar este partido de presentación en el 2026, y uno con los que se está negociando es nada menos que River Plate. No quiere decir que el cuadro argentino está confirmado que va a ser el rival, pero es uno de los que está en carpeta. Puede que haya ‘humo blanco’ pronto y sea el rival de la ‘U’ en la Noche Crema”, tuiteó el periodista.

Si bien no se conocen aún los nombre de los otros dos posibles rivales en carpeta, la prioridad en Universitario de Deportes es cerrar el partido con River Plate. Sería un atractivo adicional contar con uno de los clubes más grandes de Sudamérica, además del recuerdo fresco y positivo que tienen los hinchas del equipo argentino: en el Monumental de Buenos Aires, tras igualar 1-1, la ‘U’ consiguió su histórica clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores.

Universitario festejó la conquista de su estrella 29 en Tarma. (Foto: Fernando Sangama @gec)

De hecho, sería un avance en cuánto a la magnitud del rival comparado a lo que fue la Noche Crema 2025, cuando vino la Selección B de Panamá, en su mayoría con figuras del medio local. Días después, también en el Estadio Monumental, Universitario de Deportes enfrentó al Inter Miami de Lionel Messi, pero fue un espectáculo aparte de la presentación del plantel. Además, en esta ocasión se trata de la fiesta del tricampeón que va en busca del tetracampeonato.

“La administración confirmó que ya se ingresaron los documentos y la solicitud para que el evento de La Noche Crema se juegue el 24 de enero de 2026 en el Estadio Monumental. No hay otra fecha, no se va a mover. Está establecido, oleado y sacramentado que para la ‘U’ se juegue en esa fecha; y ya ingresaron la solicitud ante el Ministerio del Interior”, agregó Peralta en sus redes sociales.

Es decir, la fecha de la Noche Crema 2026 está confirmada, y solo falta definir al rival: sábado 24 de enero del 2026. Es probable que el acuerdo se cierre en los próximos días, antes del final del Torneo Clausura, y sea anunciado en las redes sociales del cuadro merengue. Por ser la presentación del plantel que va en busca del ‘tetra’, no se descarta algún atractivo adicional de paso para aquella noche.

“Están definidos algunos partidos internacionales. Vamos a hacer partidos internacionales fuera del país porque vamos a llegar a la Noche Crema con toda la expectativa que el hincha pueda venir a ver por primera vez al equipo”, adelantó Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, hace algunos días en entrevista con GOLPERU. La directiva piensa en grande de cara al próximo año.

Universitario cayó ante River en el Monumental de Ate por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. ¿Habrá revancha? (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a ADT y descansar en la fecha 17, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el partido válido por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 7 de noviembre desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERÚ para todo el territorio peruano, disponible en la teleoperadora Movistar TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de Movistar Plus. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR