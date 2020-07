Leao Butrón es uno de los referentes de Alianza Lima. Ello lo sabe muy bien el arquero nacional que, si bien se muestra orgulloso por el respeto ganado por su trayectoria, también suele incomodarse cuando le tiran responsabilidad en temas en los que, asegura, no tiene nada que ver.

“Cada vez que hay una dificultad en Alianza Lima, Rinaldo Cruzado y yo somos los ‘argolleros’. Con Miguel Ángel Russo tuve una gran amistad y dijeron que yo le había dicho la ‘camita’. Con Pablo Bengoechea siempre tuve muy buena relación, me hizo jugar poco en 2019, a pesar que me fue muy bien en 2018 y 2017, pero él jamás podría decir que yo no tuve una buena actitud”, sostuvo el guardameta nacional en diálogo con Radio Ovación.

Por otro lado, Leao Butrón dio detalles el trabajo de Mario Salas en Alianza Lima. El portero reconoció que el grupo se va acoplando a la idea del entrenador chileno conforme van sumando días de trabajo al mando del ‘Comandante'.

“Mario Salas ha sido más directo en cuanto a lo que quiere y al trabajo. La semana pasada, trabajamos en tres grupos; ahora sí somos dos de 13-14 jugadores y, a partir de hoy (ayer), hemos podido hacer trabajos tácticos y ahí ya se nota lo que quiere el ‘profe’. Él ha sido claro, ha dicho lo que quiere y eso hemos trabajado, ha sido una persona directa”, finalizó.

Alianza Lima ya está en la segunda fase

Alianza Lima continuó con los trabajos de cara al reinicio del Torneo Apertura, sin embargo, hubo una novedad en los entrenamiento ya que los dirigidos por Mario Salas arrancaron con la segunda fase y trabajaron en grupos de 15 personas, tal y como lo establece el protocolo de la Federación Peruana de Fútbol.

La semana pasada, los jugadores se ejercitaron en tres grupos, sin embargo, este lunes, tuvieron la oportunidad de trabajar en dos grupos de 15 futbolistas, pudiendo integrarse de mejor forma y poco a poco ir recuperando el ritmo que tenían antes de que el fútbol pare en nuestro país.

