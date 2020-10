Parece que cada fin de semana la situación en Alianza Lima se torna cada vez más complicada. El tema de la Copa Libertadores quedó en el pasado y ahora el principal problema del hincha es el torneo local.

El equipo de Mario Salas sumó su cuarta derrota seguida en la Liga 1, ante Ayacucho, y se ubica en posiciones incómodas en la tabla. Un momento difícil en La Victoria que el propio Leao Butrón ha sabido reconocer.

El portero íntimo fue el invitado del programa ‘Full Deporte’ por Depor para hablar del momento complicado de Alianza Lima. Y como se puede salir de esta situación: están a tres puntos de la zona de descenso.

“El nivel de nosotros, los jugadores, no está en lo mínimo indispensable como para tener buenos resultados, después se puede sumar la ausencia de otros jugadores (por ventas, lesiones, etc), todo eso se acumulo y venimos perdiendo partido tras partido. Hoy tuvimos solo una reacción, pero no una acción. Estamos en una posición incómoda y difícil”, reconoció Butrón.

“Hay un montón de factores que pueden estar influyendo en el rendimiento de Alianza, pero el principal somos nosotros, eso hay que asumirlo, no se puede mirar a otro lado.Creo que tenemos buenos juveniles que les ha tocado participar y definir partidos en un posición totalmente complicada. Esas apariciones, más allá, de sus talentos, han sido por ausencia de jugadores, eso les ha costado y a nosotros también para llegar al nivel que deberíamos”, agregó.

Butrón reconoció que este complicado momento pasa más allá de un tema futbolística, ya que en los entrenamientos el equipo se exige al máximo, ya es un tema mental. “La propuesta [de juego] la entrenamos todos los días, en el entrenamiento no hay nada que quejarse, es responsabilidad de nosotros trasladar lo que entrenamos al día del partido [...] Ya pasa por un tema de cabeza, en lugar de meterte al partido, estás pensando que estas cosas que ya sucedieron, se pueden volver a repetir, antes todas estas dificultades, yo no veo otro camino que afrontarlas y poder sacarlas adelante”, señaló.

Y aunque recién se ha iniciado la Fase 2 de la Liga, Butrón admitió que ven lejos el poder acceder a un torneo internacional, debido a la posición en la que se encuentran. [La mira] Está en esta en salvar al categoría, estamos jugando eso, seriamos irresponsables si es que no vemos donde estamos parados. Los demás equipos están sumando y notros no, esa es la realidad", finalizó.

Video: Entrevista Leao Butrón en ‘Full Deporte’ por Depor (a partir del minuto 33)