¿Cómo se vive el aniversario de Alianza Lima en la casa de Leao Butrón?

Normalmente, en mi casa, la más emocionada es mi hija mayor (Daniela Butrón). Desde temprano está pensando en que es el aniversario. Yo lo vivía más cuando me tocaba jugar ese día. Tenía el compromiso de ganar. Imagínate no sacar un buen resultado el día del aniversario. Ahora que ya no juego, lo que nos gusta hacer en casa es recordar historias, ver videos antiguos, campeonatos. Y como las redes sociales tienen todo y te invitan a ver infinidad de cosas, hay que aprovecharlo.

¿Los mejores años de tu carrera han sido en Alianza Lima?

Tuve también muy buenos años en San Martín, en Sullana y en Melgar. Pero siento que estar en Alianza potencia tu situación, tu rendimiento. De repente, por la cantidad de hinchas que tiene y por lo grande que es el club. Ahí, no solamente ves lo deportivo, sino también cambia tu día a día. Porque vas a un centro comercial, un restaurante, y te reconocen. La gente te demuestra siempre su cariño y eso es incomparable.

¿Sientes que has aprovechado esa llegada mientras eras jugador?

Aunque no lo creas, yo soy una persona bien tímida, introvertida, y bastante. Pero, Alianza me ha permitido ser distinto. Me genera sensaciones muy bonitas cruzarme con personas en la calle que me reconocen. Muchas veces he evitado las reuniones grupales para no estar en estos contextos, pero cuando me ha tocado, han sido muy lindas las emociones. Es algo que no me lo ha dado otra institución y tengo que reconocerlo.

¿Tu mejor título con el club?

Para ser sincero, la del 2003, si bien es cierto ha sido una final muy importante y la disfruté en su momento, sobre todo porque le ganamos a Sporting Cristal que es un equipo muy bueno, recuerdo más las del 2004 y 2017, pues tuve participación directa. Y en el 2004 tuvo un plus que fue ganarle a Universitario de Deportes en el Apertura, atajar un penal acá en Matute. Eso fue muy determinante. Y en el 2017 fui constante todo el año. Creo que esos dos últimos han sido muy especiales.

Alianza Lima campeón 2003 (Foto: GEC)

En el 2003 compartiste equipo con Jefferson Farfán, Wilmer Aguirre. Incluso, el propio ‘Chicho’ Salas …

Yo soy mayor que ellos. Ya tenía un tiempo en el club, ellos recién salían. Son personas increíbles, Jefferson, el ‘Zorrito’ ni qué hablar. Es un ídolo de Alianza. Igual que Waldir Sáenz, Rinaldo Cruzado, con quien he hecho una amistad muy bonita. El mismo Forsyth, Arakaki. Había muchos futbolistas jóvenes y tuve una gran responsabilidad.

¿Quiénes te reciben en Alianza cuando llegas al primer equipo?

Lo hacen los grandes porque yo ya los conocía de selección, Soto, Jayo, Waldir. Había y hasta ahora hay un cariño y respeto muy grande.

De todos los futbolistas de Alianza con los que has compartido vestuario, ¿quién es para ti el más representativo?

Más representativo sin lugar a dudas ha sido Jefferson Farfán, por todo lo que ha logrado a nivel internacional. Pero, yo también podría decir que me ha generado orgullo jugar al costado del ‘Zorrito’ Aguirre. Es un tipo que ha logrado muchísimo con Alianza Lima, pero que tiene perfil bajo. No se le ha dado el lugar que merecía. Y no hablo del club, sino del reconocimiento de los hinchas para su persona.

Wilmer Aguirre asumió su rol secundario en el equipo pero siempre apareció en los momentos claves –como cuando marcó el gol de la victoria ante Sport Huancayo por el Torneo Clausura–. Al levantar su sexto título con los 'Íntimos', no cabe dudas de que es uno de los jugadores históricos de la institución. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

¿Cuánto ha crecido el club en estos últimos años?

Yo hubiera deseado que este crecimiento naciera muchos años atrás. Pero, nunca es tarde. Creo que ahora está en un claro crecimiento organizacional. Tú te das cuenta por la cantidad de empleados que hay, por las renovaciones que se están haciendo, entre otras cosas. Alianza está bien, hay muchos proyectos que espero se puedan concretar. Además, la gente está contenta y no siempre ha habido una buena comunión con el hincha. Eso está súper y ojalá se mantenga.

¿Cómo va el trabajo en la gerencia de franquicias y academias?

Hemos tenido limitantes, principalmente el espacio. Pero, ahí tenemos un plan muy bonito que si Dios quiere se pueda concretar y que va a beneficiar muchísimo al club, a la escuela y por ende a las divisiones de menores, que es lo que debemos nutrir. Ojalá se logre.

Estos últimos años Alianza ha tenido en su primer equipo buenos arqueros nacidos en las canteras, ¿qué opinas al respecto?

Que hayan salido buenos arqueros quiere decir que los que están encargados de esa área están trabajando muy bien. Es una buena cantidad de porteros los que ha sacado Alianza Lima. Ahora, viene la parte más complicada que es mantenerse. Igual creo que en el fútbol peruano en general los arqueros han sido poco valorados por años. En ese aspecto, Alianza ya cambió, le están dando el espacio que merecen y todo lo que necesitan. Lamentablemente, como es un solo puesto para tantos buenos jugadores, el inconveniente principal del portero termina siendo jugar, porque es complicado tener continuidad.

Eso es clave, porque normalmente en un equipo solo un arquero tiene continuidad …

Es un puesto bien especial. Me ha tocado muchas veces estar en la duda de si juegas o no. Y eso dificulta mucho el crecimiento, lo atrasa. Puede haber dos o tres que están en óptimas condiciones, pero termina jugando solo uno. Hay que tener mucho tino con el futbolista para decirle cuánto va a jugar y si no es en Alianza, dónde podría hacerlo. Eso es lo principal. También está la opción, de por qué no tratar de venderlos, para darle fútbol a los que vienen de atrás. Al final, así ganan todos.

¿Qué te parece Franco Saravia?

A Saravia lo veía desde el 2018. Estaba muy bien. Los comentarios eran muy buenos desde ese entonces. Por lo que no me sorprende verlo ahora. Igual, me gustaría que mantenga esa línea de evolución, porque lo más difícil en cualquier deporte o profesión es mantenerse y seguir creciendo. Yo creería que él lo hará, porque tiene un físico privilegiado, es muy profesional y es una gran persona. Es muy difícil que no logre sus objetivos cuando tiene muchas características buenas.

Ahí también está la importancia de quiénes lo rodean, ¿es ‘Chicho’ el indicado?

Lo he tenido poco como entrenador, pero creo que es un DT que llega al jugador. Yo he conocido técnicos buenos y otros no tan buenos. Así que lo que puedo decir es que el mejor resultado es que llega al futbolista. En ese aspecto, a mí me da la impresión de que ‘Chicho’ tiene ese don.

¿Qué siente un futbolista de Alianza Lima previo a un clásico?

A mí me generaba mucha ansiedad, porque uno se debe a la gente. Lo más deseado es dar un triunfo, y mucho más si es en el aniversario, y peor aún si es en un clásico. Hay mucha responsabilidad. Yo quería siempre ganar.

¿Ha sido el clásico del 2004 el que más recuerdas?

Sí, porque en ese partido campeonamos, dimos la vuelta, tapé un penal. Entonces, para mí fue algo soñado. Si tú le preguntas a un hincha futbolista de Alianza cuál es su sueño, te va a decir que campeonar ganándole a la ‘U’. A mí se me dio.

¿Qué expectativas tienes para este domingo?

Creo que nosotros como hinchas siempre deseamos que nos vaya bien ante la ‘U’. Pero, aun así creo que Alianza tiene mucha posibilidad de ganar. Viene trabajando bien. Eso sí, Universitario tiene un gran equipo. No va a ser fácil. El partido será muy bonito, con estadio lleno, seguramente. Ojalá se dé el resultado.

Como el 4-1 del año pasado…

Imagínate si se repite eso. Jugar con la hinchada rival, al menos a mí, no me ponía nervioso. Me sentía muy bien.

¿Hace que quieras hacer las cosas doblemente mejor?

Yo sentía más nervios jugando un clásico en Matute que en el Monumental. El tema de jugar en Matute es que tienes el compromiso de darle todo a la barra y quedar bien. Pero, de visita la responsabilidad es más del rival, uno está más tranquilo. Claro que también depende de cómo vaya el partido.

¿Te gustaría que Carlos Zambrano debute en el clásico?

Esa es una decisión del cuerpo técnico, no me quiero meter en ello. Pero sería algo muy bueno. Juegue quien juegue, tiene que ganar Alianza.

¿Un mensaje para el hincha de Alianza en su aniversario?

El amor es incondicional, estás en las buenas y en las malas, sino no es amor. Sería cualquier cosa menos amor. El hincha de Alianza Lima siempre amó a su institución y está obligado a darlo todo por el club. Espero que sigan apoyando y que a todos nos vaya bien.

