Alianza Lima afronta un panorama complicado de cara al duelo ante Sporting Cristal, debido a varias ausencias importantes que obligarán al comando técnico a replantear su esquema. En la antesala de este encuentro, el equipo blanquiazul no podrá contar con piezas clave, lo que genera preocupación por el rendimiento colectivo del profesor Pablo Guede.

Una de las bajas confirmadas es la de Alan Cantero, quien presenta una distensión muscular que lo mantendría alejado de las canchas entre 15 y 20 días. Su ausencia representa un golpe en la estructura ofensiva, ya que venía siendo una alternativa importante en el ataque íntimo.

A esta situación se suma la reciente lesión de Paolo Guerrero, quien sufrió molestias el día viernes. Aunque aún se espera un parte médico más detallado, hasta el cierre de este informe no hay un diagnóstico claro sobre su lesión ni se conoce si es algo de gravedad.

Por otro lado, Luis Advíncula tampoco estará disponible debido a la acumulación de tarjetas amarillas. El lateral recibió una amonestación en el minuto 58 del último compromiso ante Moquegua, lo que automáticamente lo deja fuera del partido del próximo sábado.

La ausencia de Advíncula es especialmente sensible, considerando su experiencia y proyección ofensiva por la banda derecha. Su capacidad para recorrer toda la franja y aportar en ambas fases del juego lo convierte en un jugador difícil de reemplazar.

Ante este escenario, el técnico Pablo Guede deberá realizar ajustes obligados en su once inicial. Una de las variantes más probables sería el movimiento de Huamán hacia el sector derecho, posición en la que se desempeña de manera natural.

En tanto, por la banda izquierda, Cristian Carbajal asoma como la principal opción para cubrir ese espacio. Huamán ya ha demostrado solvencia cuando le tocó jugar como lateral izquierdo, pero la ausencia de Advíncula lo obligaría a retornar a su posición habitual.

En el frente de ataque, el gol reciente de Federico Girotti representa un impulso importante en lo anímico. El delantero argentino había sido cuestionado por el alto valor de su transferencia desde Talleres de Córdoba, club que además se quedó con un porcentaje de una futura venta. Su anotación le permite ganar confianza en un momento clave.

Asimismo, Luis Ramos, pese a no marcar, cumplió un rol determinante en el primer tanto de Alianza ante Moquegua. Su participación en la jugada que terminó en el gol de Eryc Castillo es un detalle a considerar, ya que evidencia su aporte en la generación ofensiva más allá de las estadísticas.

Con este panorama, Alianza Lima llegará al choque ante Sporting Cristal con un equipo reconfigurado, pero con algunos indicios positivos en ataque. El desafío será sostener ese equilibrio pese a las bajas y encontrar respuestas en un partido que promete ser exigente y clave para que el equipo blanquiazul siga en la punta del Torneo Apertura.

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