Sporting Cristal atraviesa un gran momento en la temporada, al menos en el plano internacional, tras la victoria ante Junior por la Copa Libertadores. En medio de esta seguidilla de partidos, el técnico Zé Ricardo tomó la palabra para dejar en claro cuál será la postura del club en ambos torneos. Lejos de especulaciones, el estratega brasileño fue directo respecto a los objetivos del equipo.

En ese sentido, el entrenador descartó que el conjunto rimense vaya a priorizar el torneo internacional por encima del campeonato local. Para Zé Ricardo, la idea es mantener la competitividad en todas ambos torneos, entendiendo la responsabilidad que implica dirigir a una institución como Sporting Cristal.

“Tenemos que competir en todo”, fue el mensaje que dejó el técnico, marcando una línea clara respecto a la planificación del equipo. Bajo esa premisa, el comando técnico busca administrar las cargas físicas sin perder protagonismo en ninguno de los torneos que disputa actualmente.

Asimismo, el DT reconoció la dificultad que implica afrontar partidos consecutivos en distintos escenarios, pero destacó el compromiso del grupo para responder a esta exigencia. El calendario apretado obliga a tomar decisiones estratégicas, aunque sin resignar la ambición deportiva.

Por otro lado, Zé Ricardo evitó profundizar sobre posibles refuerzos para el plantel, señalando que no es el momento adecuado para tocar ese tema. El entrenador prefirió enfocarse en los jugadores que tiene a disposición, resaltando el esfuerzo en lo que va de la temporada.

En esa línea, el brasileño valoró la entrega del grupo en cada compromiso, tanto a nivel local como internacional. Considera que el equipo viene mostrando una evolución importante, aunque es consciente de que aún hay aspectos por mejorar.

Sporting Cristal tiene una semana muy exigente, pues enfrentará este domingo a Cusco FC en el Estadio Alberto Gallardo; a mitad de semana se medirá ante Palmeiras por la jornada 4 de la Copa Libertadores en el Estadio Alejandro Villanueva; y luego visitará a Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Apertura.

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