La Liga 1 entra en sus últimas jornadas del torneo con la disputa de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. Con Alianza Lima y Los Chankas como líderes, el campeonato afronta sus últimas seis fechas para definir al ganador del primer torneo corto del año. Los blanquiazules enfrentarán a CD Moquegua, mientras que los andahuaylinos se medirán ante Deportivo Garcilaso. Por su parte, Universitario y Sporting Cristal buscan levantar su mal momento en el torneo con sus respectivos enfrentamientos ante Juan Pablo II y Cusco FC.

Ambos equipos llegan como punteros del campeonato y tendrán la ventaja de jugar en condición de local. Los blanquiazules buscarán hacerse fuertes en Matute, mientras que el cuadro andahuaylino intentará sostener su gran campaña ante su gente.

La fecha arranca el sábado con el duelo entre FC Cajamarca y Sport Boys en Cajamarca. Este partido abrirá la jornada desde la 1:00 p.m. en el Estadio Héroes de San Ramón. Ambos equipos con la necesidad de sumar para salir de la parte baja del torneo.

Más tarde, ADT recibirá a Atlético Grau en Tarma en un duelo clave por la mitad de tabla. Ambos equipos necesitan sumar para no quedarse relegados en un torneo que cada vez se vuelve más competitivo

Otro partido atractivo del sábado será el que enfrente a Cienciano contra Comerciantes Unidos en Cusco. El conjunto imperial llega de derrotar a Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana.

En el plato fuerte del día, Alianza Lima recibirá a Deportivo Moquegua en el estadio Alejandro Villanueva desde las 8:00 p.m. Los íntimos saben que están obligados a ganar para mantenerse en lo más alto de la tabla.

Para el domingo, la jornada continuará con más encuentros determinantes. Universitario de Deportes tendrá que salir de casa para enfrentar a Juan Pablo II en Trujillo. Los cremas buscan recuperarse de la derrota ante Alianza Atlético.

Por su parte, Sporting Cristal también tendrá actividad en esta fecha, enfrentando a Cusco FC y salir de la parte media de la tabla tras la victoria ante Junior por la Copa Libertadores.

Finalmente, Los Chankas buscará recuperarse de la goleada recibida ante ADT y recibirá a Deportivo Garcilaso con la consigna de no perder el paso antr Alianza Lima. El cuadro andahuaylino es la sorpresa del campeonato y quiere seguir soñando en grande en el Apertura.

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