Sporting Cristal continúa enfocado en sostener su protagonismo tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. En medio de un calendario exigente, con tres partidos en siete días, el plantel rimense se mantiene firme y convencido de que puede competir en ambas competiciones. Maxloren Castro se pronunció sobre la posibilidad de afrontar ambos torneos y también se refirió a la diferencia entre Paulo Autuori y Zé Ricardo en el equipo celeste.

El futbolista celeste fue claro al referirse a la capacidad del grupo para asumir este reto. Según explicó, el equipo cuenta con variantes suficientes para responder a la doble competencia, lo que les permite encarar cada partido con intensidad y sin excusas.

“Contamos con un plantel muy amplio y competitivo para encarar los dos frentes”, sostuvo Castro, resaltando la confianza que existe dentro del vestuario.

Sporting Cristal derrotó 2-0 a Junior por la Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)

Además, el mediocampista destacó el compromiso de sus compañeros, señalando que todos están preparados para aportar cuando el técnico lo requiera. La rotación está siendo fundamental para que muchos jugadores puedan descansar de cara a los duelos consecutivos.

Por otro lado, Castro también se refirió al cambio en la dirección técnica y lo que ha significado la llegada de Zé Ricardo. En ese aspecto, reconoció que existen diferencias en la idea de juego respecto a procesos anteriores.

Zé Ricardo suma 3 victorias y 3 derrotas desde que llegó a Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)

El jugador explicó que Zé Ricardo busca un estilo distinto, con mayor dinamismo y variantes en el campo. Sin embargo, dejó en claro que el grupo se viene adaptando de buena manera a estas nuevas exigencias.

“Bueno, creo que cambió un poco la forma de jugar, quizás ahora somos un poco más defensivos. Creo que estamos mejorando en eso”, señaló.

En esa línea, el plantel rimense apunta a seguir creciendo partido a partido, corrigiendo errores y fortaleciendo sus virtudes.

Sporting Cristal se ubica en la primera posición del grupo F de la Copa Libertadores con 6 unidades. Su próximo rival en el torneo será Palmeiras, el martes 5 a las 5:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. El equipo rimense suma dos victorias ante Cerro Porteño y Junior, y su única derrota fue frente a Palmeiras en el Allianz Parque.

Sporting Cristal cuenta con 2 victorias en la Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de su última victoria por 2-0 frente a Junior de Barranquilla, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo de mayo desde la 11:00 a.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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