Este domingo, Deportivo Garcilaso recibirá a Alianza Lima en el Inca Garcilaso de la Vega, por la última jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. El elenco cusqueño tendrá la altura a su favor, aunque no podrá contar con su máximo goleador (Santiago Giordana), pues estará suspendido para este duelo. Lamentablemente para la escuadra local, no será el único jugador con el que no podrá contar el ‘Pedacito de cielo’. Ojo, los íntimos irán con todo, ya que aún están en la lucha por el Torneo Clausura.

De acuerdo al recuento de tarjetas amarillas, además del delantero Santiago Giordana, el volante Emanuel Paucar también quedará fuera del compromiso ante los íntimos. Ambos futbolistas llegaron a acumular un total de cinco tarjetas amarillas, a lo largo de la segunda fase del campeonato, por lo que no jugarán.

A ellos también se suma a la lista Alexi Gómez, quien recibió una tarjeta roja en el último encuentro que disputó el elenco cusqueño ante Unión Comercio. En dicho duelo, el atacante fue amonestado a los 12 minutos del partido, complicando la situación para sus colegas, quienes -pese a ello- lograron un triunfo de visita.

El duelo de D. Garcilaso ante Alianza Lima se llevará a cabo este 29 de octubre desde las 3:00 p.m. (hora en la que se jugarán seis encuentros en simultáneo). La transmisión del cotejo estará a cargo de Liga 1 MAX y el minuto a minuto, así como las incidencias, las podrás encontrar en Depor.com.

La agenda de Alianza Lima

En caso Universitario de Deportes o Sporting Cristal ganen el Torneo Clausura, automáticamente accederán a la final. De acuerdo con RPP, los Play Offs de ida y vuelta se jugarán el 4 y 8 de noviembre. Eso sí, el orden de los estadios donde se llevarían a cabo estos compromisos dependerá de Alianza Lima, líder del acumulado.

Ahora, si el título de la segunda competencia del año se lo lleva Melgar, se jugarán semifinales, ya sea contra los cremas o los rimenses (dependerá del resultado que obtengan en sus últimos partidos). De ser así, las fechas previstas para los cotejos serían el 5 y 8 de noviembre, mientras que las finales de ida y vuelta se aplazarían hasta el 26 de noviembre y 3 de diciembre.





