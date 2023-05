En materia ofensiva, los nombres salen de memoria: Pablo Sabbag como único delantero; Bryan Reyna por la izquierda; Andrés Andrade detrás del punta y por la banda derecha, Gabriel Costa (o Aldair Rodríguez). Cuatro jugadores que si están bien físicamente, son inamovibles para Guillermo Salas en el ataque. Ante el cuadro carlista, los cuatro fueron protagonistas (ya sea anotando, asistiendo o destacando en la cancha), sumado a la vuelta de Jairo Concha en la mitad de la cancha.

En Depor, analizamos el presente de los cuatro inamovibles del ataque íntimo luego de mostrar una gran versión el último fin de semana en Matute. Reyna siendo explosivo y desequilibrante por la banda, el ‘Rifle’ Andrade distribuyendo balones, Sabbag siendo garantía de gol, y la recuperación de ‘Gabi’ Costa, quien de a pocos vuelve a su mejor nivel. También el aporte de Jairo Concha, quien regresó a demostrar que puede ser valioso como otra alternativa.

Futbolistas con más GOLES y ASISTENCIAS de ALIANZA LIMA en la TEMPORADA 2023.



🥇 Pablo Sabbag (7G)

🥈 Gabriel Costa (4G+2A)

🥉 Andrés Andrade (2G+3A)

🔝 Hernán Barcos (4G)

🔝 Franco Zanelatto (3G)

🔝 Gino Peruzzi (1G+2A) pic.twitter.com/YzGZhqndMV — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) May 8, 2023

Bryan Reyna

El extremo de 24 años es sin duda uno de los mejores refuerzos de Alianza en la temporada. A punta de potencia, velocidad y cambios de ritmo, Bryan Reyna se ha adueñado de la banda izquierda, y no es para menos. Ya sea en el torneo local o Copa Libertadores, el exjugador de Cantolao ha demostrado sus credenciales en el uno contra uno, encarando y pasando a los rivales.

Frente a Mannucci mostró todo su desequilibrio ni bien comenzado el partido y Erick Perleche y Matías Cortave sufrieron en primera persona las jugadas del extremo íntimo. Para Peter Arévalo, no hay duda de que el ‘11′ de Alianza está en otro nivel. “Bryan Reyna creo que hoy por hoy es el mejor extremo del fútbol peruano, por donde lo quieras poner, está marcando una diferencia enorme, compite desde lo físico y por la potencia a nivel internacional”, le dijo el periodista de ‘A Presión Radio’ a Depor.

“Es un jugador que va a crecer muchísimo con la camiseta. Cuando estás en un equipo grande tienes que jugar todos los fines de semana bien y eso es lo que está haciendo Reyna. Tiene una deuda con el gol, sí, pero entiendo que puede mejorar”, agregó Arévalo. En esa misma línea, Leao Butrón añadió que tiene todas las cualidades para dar el salto a otra liga importante.

“Bryan Reyna es un jugador totalmente distinto. Tiene unas habilidades distintas al promedio, deseo por el bien de él y del club que pueda ser un jugador con futuro en el extranjero. Creo que tiene todo el potencial, también lo ha demostrado en la selección”, señaló el exarquero íntimo. Justamente, ante Mannucci, mostró lo que puede hacer en pocos minutos y Vicente Cisneros analizó lo que mostró.

“Reyna es el jugador en Alianza que gana la mayor cantidad de duelos individuales. Lo volvió loco a Perleche. Tiene un cambio de ritmo no común en el Perú. Ha mejorado su recorrido táctico para apoyar en la marca a Lagos. Le falta una pausa para decidir mejor en su último toque (remate o pase) para ser más productivo en ataque”, comentó el periodista de ‘Gol Perú’.

Estadísticas con Alianza Lima Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias Bryan Reyna 11 793′ 1 1

Andrés Andrade

Competirle y ganarle el puesto a Christian Cueva no es algo fácil de realizar, pero el ‘Rifle’ ha logrado ser un fijo en el once titular de Alianza Lima. Su lectura de juego y conducción de balón son sus cualidades claves. Y aunque en Belo Horizonte frente a Atlético Mineiro jugó su partido más bajo en cuanto a rendimiento (incluso cometió el penal que luego Campos le atajó a Hulk), ante Mannucci pudo reivindicarse abriendo el marcador de penal y moviendo los hilos del compromiso.

“Creo que el nivel y titularidad de Andrade no admite ninguna discusión. Entendió perfectamente que iba a pelear el puesto con un jugador como Cueva y por ahí con Concha y creo que se lo ganó en la cancha. Andrade es sino el mejor, uno de los mejores jugadores que tiene Alianza, y su juego trasciende en el armado del equipo, ha logrado una comprensión con los de arriba, si no juega Costa puede jugar Aldair, igual se entiende, se entiende muy bien con Sabbag, se entiende muy bien con Reyna. Es un jugador con jerarquía. No le pesa la responsabilidad”, comentó Peter Arévalo.

Para Leao Butrón, el buen desempeño del ‘Rifle’ lo ha sorprendido gratamente, pues es un jugador que tiene calidad en los pies y lo muestra en cualquier cancha. “El nivel de Andrade, a mí me ha sorprendido. Yo no lo tenía antes de llegar a Alianza, pero sí me acuerdo en el primer partido contra Junior, él entra y sí me llamó la atención. Ya cuando le tocó jugar, ha demostrado ser un jugador de nivel y no necesariamente por lo que ha mostrado en la Liga 1, sino por la personalidad que tiene en los partidos de Copa Libertadores. Creo que ahí puedes medir a un refuerzo extranjero”, dijo.

Además de las cualidades técnicas de Andrade, Vicente Cisneros resalta la versatilidad del colombiano, pues puede moverse por el medio o por las bandas. “Puede jugar de interior derecho como sucedió ante Atlético Mineiro, de interior izquierdo como ante Mannucci o de enganche delante de Ballón y Castillo. Su mayor virtud es el pase entre líneas. Además, hace muy buenos cambios de frente. Es el que junta las líneas de los medios con los atacantes”, puntualizó.

Estadísticas con Alianza Lima Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias Andrés Andrade 12 798′ 2 3

Pablo Sabbag

El ’Jeque’ tenía la responsabilidad de tomar la posta de Hernán Barcos como delantero titular, y con goles y buenas actuaciones ha dejado en claro la calidad que posee. Tanto en Liga 1 como en la Copa Libertadores, Pablo Sabbag ha dicho presente en el marcador, y ante Mannucci tampoco fue la excepción, anotando el 2-0. No solo eso, fabricó el tercer gol, disputando un balón dividido y pegándose a la banda para asistir a Gabriel Costa.

“Lo de Sabbag viene de marcar 15 goles en la tercera liga más importante del continente. Después de Brasil y Argentina, creo que está la liga colombiana. Barcos sabía perfectamente que el delantero que vendría iba a venir a ser titular. Igual Barcos comparte el puesto con Sabbag, es una alternativa importante por la calidad y jerarquía que tiene, pero hoy Sabbag es el mejor ‘9′ que juega en el campeonato local”, aseguró el conductor de ‘A Presión Radio’.

Por su parte, Butrón resaltó el hecho de que Sabbag compita el puesto con un jugador tan importante en el bicampeonato de Alianza como lo fue el ‘Pirata’. “Es difícil ver a Hernán sin jugar con todo lo que ha aportado, es el líder del equipo, es una gran persona de mucho conocimiento y mucha experiencia. Lo mejor de todo es que ha sabido transmitir al equipo y bueno ahora le tocó competir con Sabbag que aporta con goles y mucho compromiso con el equipo en la parte defensiva. Lo han puesto a competir con un jugador súper importante para Alianza como lo es Barcos”, sostuvo el ex’1′ íntimo.

Mientras que Vicente Cisneros destacó las cualidades de Pablo Sabbag, un delantero que no solo juega dentro del área, sino fuera. “Tiene una potencia (fuerza y velocidad) que le permite resolver de manera individual. Es técnico. Maneja los dos perfiles. Tiene cambio de ritmo y su desplazamiento del medio hacia los costados permite jalar la marca de los centrales para que Costa o Reyna ocupen el espacio que él genera. Además, tiene juego aéreo. Es distinto a Barcos. Pablo es más vertical en su juego. Hernán es más un jugador colectivo”, recalcó.

Estadísticas con Alianza Lima Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias Pablo Sabbag 12 838′ 7 1

Gabriel Costa

Aunque no está en su mejor nivel, la jerarquía de Gabi Costa es fundamental por la banda derecha. Las lesiones le quitaron ritmo y competencia, pero de a pocos empieza a volver a ser clave en el equipo íntimo. Ante Mannucci, fue de menos a más y marcó el tercer gol, que sirve de mucho para fortalecer la confianza. Guillermo Salas busca recuperar un jugador de jerarquía como lo es el uruguayo nacionalizado peruano y será cuestión de partidos volver a verlo en su mejor nivel.

“Costa empezó bien, después perdió la confianza, no sé por qué, no sé si tiene que ver la lesión, pero entró en un bache, le costó salir. Ante Mannucci no hizo un buen partido, pero se encontró con el gol y eso muy importante. Muchas veces el jugador de fútbol necesita el gol para levantarse. No venía haciendo un buen partido, Aldair Rodríguez le había ganado la pulseada, sacando provecho de su lesión, marcando gol en Asunción, pero Costa vino para ser titular, y Alianza espera que trascienda, porque tienes a Reyna que trasciende, Andrade que trasciende, Sabbag que trasciende, y te falta la otra ala que trascienda. Costa sabe perfectamente eso y va a recuperar su nivel”, comentó Peter Arévalo.

El propio Leao Butrón también reconoció que el presente de Costa puede ser mucho mejor, pero será cuestión de tiempo para que el hincha de Alianza vuelva a ver su mejor versión. “Antes de llegar a Alianza, nadie dudaba de su nivel, yo no lo dudo. Creo que aporta muchísimo al club desde el entrenamiento y me parece que es muy positivo que vaya de menos a más. Creo que el estar jugando o entrando le ha permitido recuperar y retomar su nivel, ese nivel va a ir en ascenso, porque lo conozco a Gabi y es muy profesional”, añadió.

Para Vicente Cisneros, tanto Costa como Aldair Rodríguez, los dos hombres por la banda derecha, cumplen distintas funciones desde lo táctico, en cuanto a materia de juego y asociación el ‘Gabi’ es clave. “Costa y Aldair son diferentes. Gabriel parte como extremo, pero termina por el medio. Por eso participa en la elaboración y asociación en ataque. (hace gol , previa pared con Reyna). Tiene remate y sabe combinar por el medio con el 9 que lo acompañe. Marco Aldair es más de recorridos largos. Replegar con el lateral rival. Para jugar de visita”, sostuvo el periodista deportivo.

Estadísticas con Alianza Lima Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias Gabriel Costa 10 768′ 4 2

Jairo Concha

Con la pizarra de Guillermo Salas, Jairo Concha ha perdido peso en el equipo titular. ‘Chicho’ ahora usa dos medios defensivos con Ballón y Jesús Castillo, lo que deja sin posición al volante de 23 años. Eso sí, cuando le ha tocado entrar, no ha desentonado. Ante Mannucci, fue otro de los puntos altos, al poder tener más libertad en mitad de cancha y asociarse con Andrade, Reyna y Costa, por lo que espera seguir siendo una alternativa para el técnico íntimo.

“El tema de Jairo es por la dinámica y la agresividad para la marca. Yo creo que Alianza sabía que necesitaba un jugador alternativo a Ballón, ese es Castillo. Probablemente, Alianza no tendría los cuatro puntos que tiene ahora en la Copa si Salas no hubiese optado por jugar con doble ‘6′. Entonces desde ahí y ante el nivel y jerarquía de Andrade, Jairo Concha, así como Lavandeira, como el mismo Cueva perdieron terreno. Estamos hablando de muy buenos jugadores, pero con características distintas a las que hoy te ofrece Castillo, a la que hoy te ofrece Andrade”, declaró Peter Arévalo.

“Jairo es una alternativa importante para Alianza, es bicampeón, va a ser una alternativa importante, pero hoy no es prioridad para Salas. Entonces son jugadores que van a tener que ir ganando terreno, pero con todos estos jugadores que quedan en banco como Vílchez, como Chávez, como Míguez, como Valenzuela, como Concha, como Lavandeira, como Barcos, como Aldair, como Pinto, como Zanelatto, te das cuenta que Alianza tiene un gran plantel”, agregó el conductor.

Justamente, sobre la cantidad de hombres por puesto, Leao Butrón reconoció que Concha tiene que aprovechar al máximo las oportunidades y aprender de los compañeros. “Jairo ahora tiene mucha más competencia, pero creo que eso también lo va a poder ayudar a crecer, a comprometerse más con el equipo, pero creo que él ha sabido llevar el manejo de Alianza, que no es nada fácil cuando le ha tocado. Ahora va a seguir aprendiendo el tema de la Libertadores y todo”, sostuvo.

Y si bien el ‘10′ íntimo no juega como él quisiera, las veces que está en el campo las sabe aprovechar, el último domingo también destacó. “Concha demostró que es importante para Alianza. Ante Mannucci tuvo una precisión alta en el pase (96%) y participó mucho en el juego de gestación ( 54 pases). Fue el más recuperador con 6 quites. Rompe líneas acompañando a los atacantes. Le está faltando gol cuando pisa el área. Pero me parece que debe tener más continuidad en Alianza porque puede jugar de segundo medio centro, interior o enganche”, analizó Vicente Cisneros.

Estadísticas con Alianza Lima Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias Jairo Concha 11 724′ - 1





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.