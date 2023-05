Si bien los victorianos están siendo conocidos cada vez más por contratar jugadores con buena trayectoria, no quieren descuidar el tema de la exportación. Y es que los íntimos, así como fichan figuras, también pueden vender talentos nacionales. Especialmente, jugadores con gran proyección en el mercado internacional, como Bryan Reyna, quien con 24 años tiene posibilidad de volver a emigrar.

Pero no solo el extremo puede ser un jugador exportable. En Depor, identificamos a cuatro jugadores Sub 23 de Alianza Lima que tienen proyección. Aunque, salvo Bryan Reyna (titular indiscutible) y Franco Zanelatto (que va sumando minutos), los otros dos aún no se destapan con Guillermo Salas. Eso sí, solo es cuestión de tiempo para que cojan más experiencia y se consoliden, para que así sean una pieza recurrente en los equipos de ‘Chicho’.

Bryan Reyna

El extremo de 24 años llegó esta temporada a Alianza Lima, proveniente de Cantolao, y desde su arribo a Matute se adueñó de la banda izquierda. En lo que va de temporada, Bryan Reyna ha jugado nueve partidos en total (siete en el torneo local y dos en la Libertadores). Además ya lleva un gol con el equipo íntimo. Para ‘Chicho’, es uno de los titulares del equipo y según Transfermarkt, su valor ronda los 823 mil dólares.

Las condiciones de Reyna y la edad (tiene aún mucho potencial) lo ponen como uno de los principales jugadores de Alianza que podrían ser exportados. Aunque ya ha jugado en el extranjero (en el Mallorca B en la temporada 2017/18), ya más maduro y cuajado podría aprovechar la oportunidad. Y con ello, seguir siendo un jugador de selección, pues el año pasado Juan Reynoso lo convocó por primera vez y se estrenó con gol con la ‘blanquirroja’.

Números en Alianza Lima 2023 Partidos Minutos Goles Asistencias Bryan Reyna 9 645′ 1 -

Franco Zanelatto

El paraguayo nacionalizado peruano es un jugador que ha aprovechado las oportunidades que le ha dado Guillermo Salas en el primer equipo. Zanelatto ha jugado siete partidos con la camiseta íntima y ya lleva tres goles esta temporada, siendo una pieza recurrente en la pizarra de ‘Chicho’. El talentoso extremo se mueve por las bandas, pero también ha sido improvisado como lateral derecho.

Con 22 años, Zanelatto tiene mucho potencial y de seguir así, podría afianzarse más en el equipo, teniendo en cuenta que Alianza juega Liga 1 y Libertadores, por lo que los jugadores podrán rotar más y tendrán más oportunidades. No es de extrañarse que el extremo zurdo pueda emigrar a su primera aventura en el extranjero. Actualmente, su pase está valorizado en 768 mil dólares.

Números en Alianza Lima 2023 Partidos Minutos Goles Asistencias Franco Zanelatto 7 278′ 3 -

A la espera de más oportunidades

Si bien Reyna y Zanelatto son dos nombres que ‘Chicho’ usa mucho en el equipo, hay otros jugadores que no pasan los 23 años que de a pocos empiezan a sumar minutos esta temporada. Muchos con gran proyección, pero que pensando a futuro podrían salir como una importante venta. Por ejemplo, está Oswaldo Valenzuela, el pívot de 22 años que ya ha sumado partidos en el torneo local.

Valenzuela compite en el puesto con Ballón y Castillo, este último de buen nivel, por lo que se hace difícil de momento que juegue todos los partidos; sin embargo, a largo plazo, es un proyecto interesante. Del mismo modo, Óscar Pinto, extremo de 21 años que ya acumula minutos esta temporada en la Liga 1.

Pinto también tiene nombres importantes por delante, como Reyna, Costa, Rodríguez, por lo que está en la época de aprovechar al máximo las ocasiones de entrar al campo. Es otro canterano del club, por lo que podrían apostar por él de a pocos. Mientras que la gran promesa de Alianza se llama Juan Pablo Goicochea, delantero de 18 años que ya debutó el año pasado con el primer equipo.

Justamente, ‘Chicho’ Salas lo hizo debutar la temporada pasada y se espera mucho de él en el futuro. ‘Goico’ juega actualmente en la reserva de Alianza, pero no es de extrañarse que tenga minutos con el primer equipo en el 2023. Si bien tiene por delante a Pablo Sabbag y Hernán Barcos, el técnico íntimo podría llevarlo de a pocos, siendo convocado a los partidos, y luego sumando minutos.

Números en Alianza Lima 2023 Partidos Minutos Goles Asistencia Valor en el mercado

(Transfermarkt) Óscar Pinto 3 30′ - - 494 mil dólares Oswaldo Valenzuela 5 77′ - - 330 mil dólares Juan Pablo Goicochea - - - - 110 mil dólares

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.