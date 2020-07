Durante varias semanas se vivió un clima de incertidumbre en Alianza Lima, ya que se sabía que uno de los dos atacantes uruguayos que formaban parte del plantel tenían que dejar el equipo, pero no se sabía a ciencia cierta quién: Federico Rodríguez o Adrián Balboa.

La directiva y el comando técnico decidieron quedarse con ‘Fede’ y ‘Rocky’ fue quien finalmente tuvo que abandonar al equipo de La Victoria. El delantero charrúa renovó contrato hasta el mes de octubre, sin embargo, en conversación con ‘Los Renegrones', Víctor Hugo Marulanda confesó que tienen planificado que se quede más tiempo en Alianza.

“Las conversaciones con el representante de Federico Rodríguez fueron hasta el Torneo Apertura. Hablé con Gustavo Zevallos y le dije que por favor charlara con el jugador. Yo también tengo una charla con él y con su representante”, indicó.

“Esto sigue, viene Copa Libertadores. Esto no va a parar hasta el 10 de octubre. Lo que no queremos, y hemos proyectado con Mario Salas es que no se desbalance la nómina. Fijo lo tenemos hasta donde se acordó, pero queremos hacer el esfuerzo y que nos acompañe hasta diciembre”, concluyó.

Nuevo delantero en Matute

El pasado jueves, Patricio Rubio dio por cerrada su incorporación a Alianza Lima, confirmando su próximo reencuentro con Mario Salas en tienda íntima tras semanas de negociación.

“Feliz de este nuevo desafío”, señaló el atacante chileno a través de Twiter junto a palabras de despedida para el Everton de Viña del Mar.

Rubio, de 31 años, fue dirigido por Mario Salas en el Barnechea chileno y llega a Alianza Lima a pedido expreso de su compatriota, quien busca volver a destacar en el fútbol peruano tras salir campeón con Sporting Cristal en 2018.

