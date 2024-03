Alianza Lima hizo muchos cambios para la temporada 2024, incluyendo, la reorganización del área deportiva del club, el cual se encargó de analizar y comenzar a reclutar a los fichajes. Sobre todo, porque para esta temporada van con todo por el título nacional y hacer un buen papel en la Copa Libertadores. Entre los que llegaron para la presente campaña estuvieron Renzo Garcés, Cecilio Waterman, Kevin Serna, Sebastián Rodríguez, Adrián Arregui y otros cinco jugadores más, con quienes cerró su plantel para el Torneo Apertura. No obstante, hubo algunos nombres que no llegaron a mudarse a La Victoria, como el caso de Luis Iberico, quien hace unos días logró el campeonato de la Supercopa de Letonia.

El delantero de 26 años contó para RPP que hubo comunicaciones con el cuadro blanquiazul, pero que optó por permanecer en Riga FC, club de la Primera División de Letonia. “Tuve contacto con Alianza Lima, pero decidí quedarme. Fue este año, hace un mes, cuando estaba en la pretemporada en Turquía”, narró el jugador.

El exatacante de Melgar se mudó a tierras europeas a mediados del 2023, donde ha disputado 13 encuentros y marcó cuatro goles. No obstante, para este año no ha sumado minutos, ya que recién la liga arrancará este fin de semana, siendo el primer cotejo del club este domingo 10 de marzo desde las 6:00 a.m. (hora peruana).

Si bien la temporada aún arranca en Letonia, Iberico admitió que espera seguir mejorando para ser considerado por Jorge Fossati. “Sentí un crecimiento al llegar aquí. Si quisieran convocarme o no, trabajo para ello. Ahora estoy concentrado en el inicio de la liga”, indicó, aunque también sostuvo que “no he tenido contacto con el comando técnico de la Selección. Espero y anhelo ello”.

Sobre el nivel deportivo en el club y en el campeonato, admitió que “la pelota corre mucho. La liga es muy física. Van para adelante, son verticales. Pegan mucho”. Eso sí, ratificó sus intenciones de continuar peleando por un lugar en el esquema titular de su club, para seguir creciendo profesionalmente: “Quiero estar aquí, campeonar y saltar a una mejor liga”.

El presente de Alianza Lima

Alianza Lima se encuentra en el cuarto puesto de la tabla de posiciones, con 12 puntos, tras caer por 2-0 ante ADT en la altura de Tarma, resultado que además trajo consigo la expulsión de Franco Saravia, quien será una de las ausencias frente a Sporting Cristal, próximo rival en la fecha 7 del Torneo Apertura. Para este cotejo, los íntimos jugarán de local y esperan contar con el apoyo de sus hinchas para superar al líder del campeonato.

Precisamente, hasta el momento se han reportado más de 30 mil entradas vendidas para el choque ante los rimenses. A través de sus redes sociales, el cuadro ‘blanquiazul’ dio a conocer que la venta de localidades está siendo todo un éxito y lo más seguro es que pronto no quede ninguna. Eso sí, recordemos que este duelo solo se disputará con hinchada local.

Hay que tomar en cuenta que este partido se disputará en el Estadio Nacional debido a que el Alejandro Villanueva continúa inhabilitado para cualquier competición organizada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), tal como lo estableció la Comisión Disciplinaria en su sanción de siete meses anunciada en noviembre del año pasado. Esto, como se sabe, a raíz del apagón provocado en la final de vuelta ante Universitario de Deportes.





