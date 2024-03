Christian Cueva ha emitido una nueva declaración. A inicios de febrero, se reveló su ruptura con Pamela López, su todavía esposa, después de que ella acusara al mediocampista de infidelidad y de faltar al respeto a su unión matrimonial, razones que la llevaron a decidir terminar su vínculo de pareja. En este contexto, ‘Aladino’ recurrió a las redes sociales, este martes 5 de marzo, para expresar otra vez sus disculpas a su aún pareja y a sus seres queridos.

A través de una publicación en su historia de Instagram, Cueva expresó sentirse en un estado más tranquilo y aprovechó ese momento para disculparse con su familia y con su esposa. Además, reconoció que López había sido la voz de la razón en muchas ocasiones, aunque indicó que él no siempre había prestado la debida atención. En esa línea, expresó su deseo de ser perdonado algún día por haber herido a su pareja.

“Después de tanto tiempo paso por acá, más calmado. Primero para pedirle a Dios perdón, también perdón a mi familia y a la mujer que me dio toda su vida pensando en lo mejor para mí y fui egoísta al no escucharte. Fuiste tú la que me decía mis verdades y no las quería escuchar. Perdón por todo eso y todas las cosas que cometí. Te herí y sé que algún día me perdonarás”, comenzó diciendo Cueva.

“Siempre cuidaste de nuestro hogar, de nuestros hijos y yo destruí cada semilla que sembrabas. Siempre fuiste más valiente que yo. Hoy la vida me golpea, pero merecido lo tengo. Todos los días de mi vida te voy a pedir perdón. Eres una magnífica amiga, hija, pero sobre todo una mujer y madre maravillosa”, agregó el deportista.

Finalmente, ‘Aladino’ también transmitió un mensaje a sus hijos, disculpándose con ellos y destacando que, junto a Pamela López, son lo más valioso en su vida. Además, se comprometió a estar más presente en la vida de sus seres queridos: “Tú y mis hijos son lo más grande y maravilloso que Dios me dio y siempre ante toda circunstancia, yo estaré como nunca antes estuve. Una vez más, perdón a Dios, a ti y a mis hijos”.

Christian Cueva rompe el silencio y suplica a Pamela López: "Una vez más, perdón a ti". (Foto: Instagram/Christian Cueva)





¿Qué se sabe de Cueva en el ámbito deportivo?

Aunque este año tampoco empezó bien para Cueva, fue captado jugando fulbito en Trujillo y estuvo envuelto en temas extradeportivos, el 5 de febrero viajó a España para operarse la rodilla a cargo del doctor español Ramón Cugat, reconocido por operar a jugadores como Luis Suárez y Jefferson Farfán. Diez días después de llegar a Barcelona para su intervención, el centrocampista de 32 años, en medio de problemas personales, habló sobre su enfoque en este momento.

“Solo quiero regresar a lo mío, a recuperarme y poder ser feliz con la pelota, eso es lo que me hace feliz. La pelota es mi familia y voy a recuperar la felicidad”, manifestó a un programa de espectáculos desde España. Ahora, a Cueva le toca esperar aproximadamente 20 días para completar su proceso de recuperación médica. Luego, abordará la cuestión de su rehabilitación, que aún no ha sido especificada, aunque se sabe que Alianza Lima cubrirá los costos antes de que regrese a Al-Fateh, club con el que tiene contrato hasta junio de 2025.





