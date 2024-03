En charla con Depor, Juvenal Olmos habló sobre la repercusión que ha generado la designación del ‘Tigre’ en Chile. Además, dio su punto de vista sobre los cuestionamientos que ha recibido el entrenador argentino por parte de los hinchas peruanos, tras asumir la conducción técnica del equipo ‘mapocho’. También recordó a los históricos Teófilo Cubillas, César Cueto, Julio César Uribe, Juan Carlos Oblitas, Franco Navarro y a ‘Chemo’ del Solar, su compañero en Universidad Católica de Chile. Destacó la madurez futbolística de Pedro Gallese, arquero que dirigió en Veracruz de México, y llamó ‘animal del gol’ a Paolo Guerrero, quien acaba de estrenarse con la César Vallejo en el Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto.

¿Cuál es la expectativa que tiene la prensa, los hinchas y personajes del fútbol sobre la designación de Ricardo Gareca como seleccionador de Chile?

Nosotros tenemos la expectativa muy alta con Ricardo Gareca, principalmente por todo el trabajo que hizo con Perú. Creemos que su paso por Perú fue importante. Curiosamente, es un momento parecido a lo que está ocurriendo en Chile. Hoy tenemos el recambio de aquella generación dorada, hay chicos que se han ido y otros que están con los últimos pincelazos. Esa unión entre ese grupo y el entrante es lo que todavía no se ha hecho de buena forma desde el Mundial de Rusia en adelante. No lo digo por los resultados deportivos, sino también porque hubo mucha pelea interna y se terminó por convertir en un vestuario bullicioso. En los momentos que le fue bien nunca tuvo vestuarios bulliciosos, con noticias extrañas, futbolistas peleándose, y todas esas cosas que a nosotros nos llamó mucho la atención de lo que fue el proceso a Rusia con la selección peruana. Ustedes tienen algunos dificultades históricas, y en muchos pasajes lo hemos tenido nosotros con algunos futbolistas que, en un momento determinado, se creían más importantes que el colectivo. Ricardo (Gareca) hizo un trabajo más que importante cuando tuvo que tomar decisiones al dejar afuera a jugadores emblemáticos. Fue ordenando el proceso anterior. Con menos futbolistas en grande clubes, ustedes hicieron mucho más que nosotros. A eso apunta ahora Ricardo con Chile.

Foto: TNT Sport Chile/ Juvenal Olmos y Claudio Borghi entrevistando a Ricardo Gareca, seleccionador de Chile.

Usted fue entrenador de la selección chilena (2003-2005), igualmente su colega Claudio Borghi, y ambos como comentaristas en TNT Sport Chile entrevistaron hace poco a Ricardo Gareca. ¿Qué conceptos futbolísticos le dejó la charla?

Hace años estábamos trabados con nuestra selección. Los últimos técnicos que llegaban eran cerrados, y la prensa estaba dando botes por distintos lados. Eso genera una suerte de revancha interna entre los medios de comunicación y el técnico de turno. El entrenador hizo una jugada estratégica, no hizo distinción ni en el lugar ni en el minutaje. Sigue atendiendo a una buena cantidad de medios de prensa, pero nosotros por TNT Sport tuvimos la posibilidad de entrevistarlo y Ricardo abrió el abanico sobre jugadores de edad que no eran bien vistos por futbolistas que ya se sentían fuera de la selección, como Claudio Bravo. El técnico lo llamó y no escondió la llamada, lo hizo público. De una alguna forma recompuso ese vestuario que venía en los últimos tiempos con alguna pelea importante. Partió con el pie derecho, ahora le toca dos amistosos con Albania y con Francia. Arrancó con lo más importante, se comunicó con los futbolistas que veía convenientes, estableció algunas reglas con la prensa. Fue buen recibido, y a nosotros con Claudio (Borghi) nos dejó contentos, pues fue una charla más que nada de periodistas, que no lo somos, pero sí extécnicos de la selección de Chile. Nos comentó que se había venido a vivir a nuestro país, y eso es un paso adelante, ya que en otros procesos muy recientes no se sabía si los técnicos vivían en Chile. A Ricardo se le ha visto permanentemente en los estadios, indistintamente de los equipos, así que ha venido sacando conclusiones de lo que Chile necesita y con lo que va a competir.

Cuando Ricardo Gareca asumió las riendas de la ‘Blanquirroja’, en la conferencia de su oficialización como seleccionador, el ‘Tigre’ dijo que “creía mucho en el jugador peruano”. Ahora, también ha dicho lo propio por el jugador chileno. Es más, destacó el buen toque del balón y la agresividad futbolística que tienen...

Muchas veces el fútbol peruano y el fútbol chileno ha estado en segunda línea respecto de lo que ha ofrecido Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia. Perú ha tenido en toda su historia jugadores de gran calibre. Jugadores espectaculares como Cubillas, Cueto, Uribe, Oblitas, que fueron grandes futbolistas, o la zurda de Yotún, Tapia, para no ir muy lejos. De pronto digo que nuestros países no logran establecerse como primera línea, Chile estuvo muy cerca de aquello, fue a dos mundiales seguidos, pero no fuimos a Rusia, no por ustedes (Perú). Ricardo (Gareca), respecto a las condiciones del jugador chileno, fue muy natural. El jugador chileno es muy dócil, rico técnicamente, pero necesita de cuidados y que el técnico esté muy atento, ya que en algunos casos se van. Como el slogan de lo colectivo siempre sobre lo individual, lo que pasó en los periodos de Bielsa, Sampaoli, medio que se fue perdiendo. Pasamos a tener una escultura de lo individualismo sobre lo colectivo, lo que nos dejó fuera de los próximos mundiales. Ricardo fue muy astuto, tocó las fibras más intimas del futbolista chileno. Ahora, hay mucha expectativa en los futbolistas que no estaban jugando. Yo creo que llega de manera muy inteligente a los jugadores.

Ricardo Gareca debutará oficialmente en la Copa América de Estados Unidos frente a la ‘Blanquirroja’, partido que despertará gran expectativa...

Aquí hubo gran debate antes de que llegue el técnico por lo que tenía que hacer Chile en la Copa América. Si seguir focalizado en las clasificatorias o restarle algo de importancia, pero con el nuevo técnico todo eso cambia. Todos los partidos son opciones para ver futbolistas. Yo digo que las Copas América son los momentos más oportunos que tenemos los técnicos para convivir con el futbolista. Uno va de 10 a 15 días, toma desayuno con el futbolista, el entrenamiento, la charla, la previa y el pospartido. Es el mejor momento para establecer sus propios parámetros con cada jugador. Ustedes hicieron una Copa América brillante, con méritos. Acá hay más expectativa por el Mundial 2026 que la Copa América, veremos qué hace el técnico.

Para nadie es un secreto de la rivalidad histórica y deportiva que existe entre Perú y Chile, así que la reciente designación de Ricardo Gareca como seleccionador de ‘La Roja’ despertó críticas y debates entre los personajes del fútbol peruano...

La rivalidad ha estado siempre, muchísimo antes de que llegue Ricardo Gareca a la banca de Perú. De hecho, el ‘clásico del Pacífico’ está establecido de hace muchos años con partidos ganados para uno y otro, siempre hay una expectativa por cómo se dan estos partidos a estadio lleno. De manera natural deben haber muchos hinchas sentidos, pero el contrato no se le renovó a Ricardo Gareca. Ese tema es directamente de la directiva de la Federación Peruana de Fútbol, ellos son los responsables de no tener al técnico, ya sea porque pidió mucha plata, no lo quisieron, o porque pensaron que el ciclo ya había terminado, como quieran, pero ellos son los responsables. Después de aquello, Chile tenía técnico, y posteriormente llegó el tema del acercamiento, el testeo de los hinchas estaba a favor, la gente vio con mucha alegría la pequeña transformación que hizo Ricardo Gareca. Ustedes estaban por debajo de algunas generaciones que han tenido en toda su historia. Más bien, fueron con un equipo normal, Farfán no estaba en su mejor versión, Carrillo venía entrando, son buenos jugadores, pero están a distancia de los Cubillas, Cueto, La Rosa, Navarro, y a nosotros también nos pasó eso, no es nada discriminatorio. Nosotros acá en Chile pensábamos que Ricardo iba a continuar en Perú como en su momento lo hizo Tabárez en Uruguay , pero no hubo arreglo. Gareca se refiere al Perú como etapa maravillosa en su vida. Además, pudo lograr lo que todo técnico quiere, que es traspasar la suerte del colectivismo. Ricardo es un técnico que le gusta la disciplina deportiva, así que ahora con Chile veremos sí clasificamos.

¿Por qué Ricardo Gareca no continuó dirigiendo a la selección peruana? Esto dijo el ‘Tigre’ desde Chile | Foto: Andina

Ricardo Gareca es un entrenador que mucho habla con el futbolista, también le genera confianza y justamente la selección de Chile también está al igual que Perú en un cambio generacional...

Acá hay un olvido tremendo por parte de algunas generaciones de futbolistas cuando creen que son más importantes que el colectivo. No se puede competir contra Argentina, el campeón del mundo; el recambio de Uruguay, Chile no lo tiene. Brasil, en algún momento, va apretar el Play y van a terminar sin ningún problema clasificando. Ecuador tiene un proceso espectacular. Esta Venezuela es un equipo que nos lleva nueve puntos, que se lo ha ganado en cancha y nadie puede regalar nada. Nadie puede creerse mejor que el otro. Hoy Chile no tiene los Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Claudio Bravo. Hoy están en equipos normales, ya no están en Bayer, Barcelona, Inter. Entonces, nosotros no tenemos eso. Por eso, esta sonrisa con la llegada de Ricardo Gareca, quien consiguió logros con el nivel de jugadores que hoy tiene Chile. Esa realidad muchas veces al jugador chileno no le gusta, quiere seguir viviendo de la fantasía. Tenemos un equipo para pelear el quinto, sexto o séptimo lugar. Yo no veo a Chile peleando arriba, porque las otras selecciones nos llevan tiempo trabajando de una manera más seria.

¿Es muy desgastante dirigir a una selección nacional, sabiendo que la profesión del entrenador es una de las más inestables del mundo debido a los resultados?

Sí, por eso los cuerpos técnicos el día de hoy son mucho más sabios de los que uno tenía, donde había dos o tres personas trabajando con uno. Hoy tienen una serie de profesionales que les alivianan el trabajo. Además, está la cosa más fina que es conversar mano a mano con el futbolista. Efectivamente, es una profesión muy desgastante, yo diría más en Sudamérica. Somos emocionalmente los primeros un día, pero al otro los más malos. Esa crítica es permanente, los sudamericanos somos de emociones muy vivas. Nosotros le deseamos mucha suerte a Ricardo (Gareca), sabemos lo que viene, la presión de poder encantar a un país. Antes de la llegada de Gareca, Chile estaba deprimido . El últimos partido se jugó con 20 mil personas, que ni siquiera se sentía el estadio. Será un nuevo aliciente al público.

Como exseleccionador de Chile enfrentó en varias oportunidades a Perú, pero también lo hizo como futbolista. ¿Qué recuerdos sobre las contiendas frente a la ‘Blanquirroja’?

Tengo muy buenos recuerdos de Perú. Me encantaba ir a jugar, siempre el estadio estaba lleno. La gente muy hincha de su equipo. Estuve en más de un partido con Julio César Uribe, fui compañero con ‘Chemo’ del Solar en la Universidad Católica, también dirigí a Pedro Gallese en Veracruz de México. Yo en el Mundial del 82 me lo pasé viendo a Chile, pero también el fútbol a tres dedos de Teófilo Cubillas, me encantaba. También al puntero izquierdo Juan Carlos Oblitas, era una bala. Lo enfrenté en el fútbol de Bélgica. Yo espero que Perú vuelva, ustedes de manera natural tienen que estar más arriba, peleando las clasificatorias, son un pueblo muy hincha del fútbol.

Hablando de Pedro Gallese, es el ‘1′ y también capitán de la ‘Blanquirroja’ cuando no ha estado convocado Paolo Guerrero. ¿Cómo analiza su maduración futbolística?

Ha sido un arquero que marcó una etapa en Perú. Pedro es un muchacho tremendamente profesional, lo que yo alcancé a ver. Creo que ha ido ganando en estatura en ordenar su defensa. En algún momento estuvo algo calladito, pero después sacó a la luz todo lo que tiene. Ha mejorado en el saque, en salir a cortar, hoy es más dueño del área de lo que era cinco años atrás. Tiene buena zurda en salida, es un referente de ustedes. Es un muchacho que debe marcar pautas en los vestuarios, seguro su voz se debe escuchar. En la MLS de la manera sostenida es elegido como uno de los jugadores importantes en su liga.

Otro referente histórico es Paolo Guerrero, quien ya debutó en la César Vallejo de Trujillo y demuestra vigencia a sus 40 años...

Paolo Guerrero es el ‘Depredador’ del área. Yo lo he enfrentado desde chiquito con Chile, igual con Farfán, en esas distintas generaciones. Es un animal del área. Un futbolista que no solo se quedaba en el área chica, lógicamente ahora con más años juega más parado de lo que jugaba hace siete años. Tenía un desplazamiento tremendo, frío a la hora de definir, y yo diría muy emblemático, como Alexis Sánchez, esos jugadores que están defendiendo a sus colores dentro de la cancha. Es de los jugadores que empuja a la selección, más cuando las selecciones estaban en dificultados.

Cuéntenos sobre su labor como Director de la Corporación Municipal de Deportes del Municipio de La Reina en Santiago de Chile...

Yo estoy en las tardes en el canal TNT Sport Chile, tenemos un programa: ‘Todos somos técnicos’ a las 19 horas, y después hago partidos los sábados y domingos. Y, en las mañanas, muy temprano, soy el director ejecutivo de la corporación de La Reina, es una comuna que está cerca de la Cordillera, más o menos 100 mil habitantes. Yo fui una persona de escasos recursos, pero no me olvido de las personas que me ayudaron, así que estamos abocados a formar academias para los niños de pocos recursos de fútbol, vóley, básquet, tenis de mesa, hay 14 academias, y para este año tenemos golf, rugby. Hay otra parte mía desarrollándose. Por mandato de nuestro alcalde, José Manuel Palacios, debemos ampliar el rango de acción del deporte en la comuna. Y uno como exfutbolista suele pensar erradamente que puede impactar a través del fútbol. Este trabajo me ha hecho ahondar en otras disciplinas deportivas, promoviendo la actividad física entre niños, adultos sin mucho tiempo y también en los adultos mayores. Creemos que este modelo se puede replicar en otros sectores de Chile y también en otros países. Debemos cambiar el sedentarismo con oferta variada y preocupación real por nuestra gente. Me encanta ver los cambios en las personas que se acercan el deporte.





