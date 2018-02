No entendía la razón por la que el árbitro Diego Haro lo expulso. Luis Ramírez agitaba las manos, gritaba con fuerza ciega y se llevaba las manos a la cabeza. “¿Por qué me botas?”, pregunta el volante de Alianza Lima , que salió del campo de juego a los 33 minutos, en el choque ante Sporting Cristal.

Ramírez no atropelló a un futbolista, no fue a la dividida, pero las cámaras de la TV lo captaron reclamando a Haro, que previamente no cobró una clara mano de Renzo Revoredo, previo al gol de penal que marcó Emanuel Herrera.

Ramírez se perderá el clásico que protagonizará Alianza Lima ante Universitario de Deportes. Será una bajan sensible para el equipo de Pablo Bengoechea, que se volvió ‘loco’ ante cada decisión que tomaba el árbitro Diego Haro, a lo largo del encuentro ante Sporting Cristal.

Recordemos que Alianza Lima visitará a la ‘U’ este domingo en el estadio Monumental. Bengoechea y Pedro Troglio se volverán a ver las caras en el torneo peruano.

