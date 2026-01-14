Alianza Lima continúa ajustando piezas en una pretemporada que viene dejando más preguntas que respuestas. La derrota por 2-1 ante Unión Santa Fe, en el marco de la Serie Río de la Plata, volvió a exponer errores propios de un equipo que aún está en pleno proceso de construcción. Con un nuevo comando técnico y varios refuerzos en adaptación, el resultado volvió a generar análisis internos. Desde el plantel, sin embargo, el mensaje apunta a la paciencia y al trabajo sostenido. Uno de los que tomó la palabra fue Mateo Antoni, quien dejó en claro que este tipo de partidos forman parte del aprendizaje.

El defensor uruguayo se pronunció tras el encuentro y restó dramatismo a la caída frente al cuadro argentino. Para Antoni, estos amistosos tienen un objetivo claro y no deben analizarse únicamente desde el resultado, sino desde lo que aportan al crecimiento colectivo del equipo.

“Sirve para la preparación. Estos amistosos son para eso, para conocer al técnico, jugadores nuevos y el modelo que nos quiere instalar. Preparar el inicio del campeonato de la mejor manera porque, por más que haya sido con derrota, sirve para aprender”, señaló el zaguero tras el compromiso.

En esa misma línea, Antoni hizo hincapié en el contexto que atraviesa Alianza Lima, con la llegada de Pablo Guede al banquillo y una idea de juego que recién empieza a tomar forma. El defensor reconoció que el proceso no será inmediato y que el grupo aún se encuentra en etapa de asimilación.

“Es un técnico nuevo que trata de práctica a práctica instalarnos cosas nuevas. Va a llevar tiempo y estos amistosos sirven para eso, para que hayan errores, correcciones”, explicó, dejando en claro que el equipo es consciente de las falencias mostradas.

La derrota ante Unión Santa Fe significó el segundo tropiezo consecutivo de los íntimos en la Serie Río de la Plata, un torneo que viene siendo utilizado por el comando técnico para probar variantes, evaluar rendimientos individuales y ajustar conceptos tácticos de cara a los retos oficiales.

Más allá del momento, Antoni remarcó que el plantel mantiene intactas sus metas para la temporada 2026. El central uruguayo aseguró que Alianza Lima apunta alto y que el grupo tiene claro el nivel de exigencia que representa vestir la camiseta blanquiazul.

“Estamos para todo. Tenemos la fase previa de la Copa Libertadores, queremos llegar a la fase de grupos, y en el campeonato local queremos campeonar como siempre se intenta todos los años”, sostuvo el defensor, marcando el horizonte del equipo.

Alianza Lima continuará su participación en la Serie Río de la Plata como parte de su preparación internacional, antes de enfocarse de lleno en el debut de la Liga 1 y el arranque de la Copa Libertadores. Para el plantel, cada partido sigue siendo una oportunidad para corregir errores y afinar detalles.

Mientras tanto, el mensaje desde dentro es claro: el proceso recién comienza. Con trabajo, paciencia y autocrítica, el equipo de Pablo Guede buscará llegar de la mejor manera al inicio de una temporada en la que los objetivos vuelven a ser máximos en La Victoria.

