A dos semanas para el inicio de la Liga 1 2026, había un tema pendiente de confirmación que seguramente significará un cambio radical respecto a cómo se venía jugando el campeonato, especialmente por la conformación de los planteles y el espacio que tendrán los futbolistas nacionales: tras la reunión del último martes, el Directorio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) aprobó la ampliación de hasta siete jugadores extranjeros por club, los cuales podrán estar simultáneamente en cancha.

Si bien esto ya había sido aprobado hace una semana por el directorio de la Liga Profesional de Fútbol Peruana, la misma que desde este 2026 está liderada por los mismos clubes, faltaba que fuera refrendado desde la Videna. Así pues, esto sucedió ayer martes y se confirma esta variación importante en el reglamento.

Recordemos que hasta la temporada pasada, los clubes de la Liga 1 solo podían tener hasta seis elementos extranjeros en campo. Un detalle no menor es que este cambio en el límite de foráneos no estará sujeto a la cantidad de nacionalizados que tiene cada institución. Ojo, otro punto que hay que añadir es que los equipos no estarán obligados a tener a un Sub-19 en lista.

Esta media ha generado mucha polémica alrededor del campeonato, pues para muchos la decisión de extender el límite de futbolistas extranjeros limitará las oportunidades de los elementos nacionales, especialmente los más jóvenes. Sin embargo, para otros supone una mayor competitividad en la interna de cada club.

Cuando esto se sometió a debate en la Liga de Fútbol Profesional antes de pasar a la FPF, solo se presentaron 12 clubes a la reunión: Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar, Cienciano, Sport Boys, FC Cajamarca, Atlético Grau, Alianza Atlético, Deportivo Garcilaso, ADT y Los Chankas.

De los equipos antes mencionados, solo cuatro no estuvieron de acuerdo con la extensión de cupos de extranjeros a siete futbolistas: Alianza Lima, Sporting Cristal, Sport Boys y Melgar. No obstante, el voto de la mayoría tuvo peso y esto fue refrendado por la FPF.

Desde la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) han mostrado su disconformidad con esta decisión y así lo hicieron saber hace unos días a través Jhonny Baldovino, su asesor legal. En una reciente entrevista con Exitosa Deportes, el abogado cuestionó que esta medida sirva para favorecer el crecimiento del fútbol peruano.

“La pregunta es qué es lo que se quiere para el fútbol peruano. Si se busca una competencia permanente que revalorice el torneo y a la selección, deberían incluir nomás a cinco extranjeros”, afirmó, argumentando que en lugar de aumentar, el límite de futbolistas extranjeros por equipo debería reducirse.

Asimismo, aseguró que la reducción de cupos mejoraría el nivel de contratación de elementos provenientes del exterior. “Si se tiene menos cupos de extranjeros, mejorará la calidad de la contratación, con mejor nivel, porque vas a invertir. Si se abren más cupos, no mejora la competencia”, puntualizó.

