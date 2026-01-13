Después de haber perdido la posibilidad de acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, tras caer en los play-offs del 2025 a manos de Cusco FC, en Sporting Cristal quieren que esta temporada sea diferente. La exigencia de la hinchada aumenta y cada vez hay menos paciencia cuando ven al equipo de sus amores sin pelear por el título nacional, por lo que en la interna esperan que esto cambie y puedan estar a la altura de los otros candidatos al campeonato como Universitario de Deportes y Alianza Lima, clubes que han evidenciado tener un mejor presupuesto.

En medio de esto, Sporting Cristal inició su pretemporada con un amistoso el último fin de semana, donde venció por 3-2 a CD Moquegua, en un encuentro que estuvo dividido en tres tiempos. Más allá del resultado, este compromiso le sirvió a Paulo Autuori para sacar sus primeras conclusiones e ir afinando detalles con miras al arranque del Torneo Apertura.

En una reciente entrevista con La Hora de Lalo, Jorge Soto, asistente técnico de Autuori, habló sobre los trabajos que vienen realizando. “Hemos completado una pretemporada bastante exigente, bastante fuerte, sabíamos lo importante que era soltar las piernas en un partido de preparación, el equipo está agarrando la onda que quiere el ‘profe’ Paulo”, afirmó.

En otro momento de la entrevista, Soto habló sobre las contrataciones que ha hecho Sporting Cristal en este mercado de pases: los laterales Juan Cruz González y Cristiano da Silva, y el volante Gabriel Santana. En el elenco rimense esperan mucho de ellos, pues cubrirán posiciones claves dentro del esquema que espera consolidar el comando técnico de Autuori.

“He visto que Juan Cruz (González) tiene buen dominio de pelota, marca bastante, tiene buena proyección, igual que Cristiano (Da Silva) que también es un jugador que le pega muy bien a la pelota, se proyecta bastante bien, ha jugado en distintos países del mundo y Gabriel (Santana) entró faltando poco porque venía de una carga, pero creo que son jugadores que nos van a ayudar muchísimo”, comentó.

Paulo Autuori tiene contrato con Sporting Cristal hasta finales del 2026. (Foto: Liga 1)

Aunque todavía no hay programación oficial, tras el sorteo del fixture quedó establecido que Sporting Cristal debutará en la Liga 1 2026 ante Deportivo Garcilaso en condición de visitante; esta no será una tarea sencilla en el arranque del campeonato. “Es difícil jugar en Cusco, sabemos lo complicado que es pero estamos atentos. Es un nuevo año, ellos tienen un buen equipo. En estas dos semanas trabajaremos duro para pensar en comenzar bien”, añadió el ‘Camello’.

“Hay que ir paso a paso, partido por partido, sabemos que jugamos en Cusco contra Garcilaso, sabemos lo difícil que va a ser. Hay que arrancar bien si queremos llegar a instancias finales, tenemos que ganar también de visita”, acotó, dejando en claro que en ‘SC’ no quieren volver a quedar al margen de la pelea por el título nacional.

Juan Cruz González juega de lateral derecho y en Sporting Cristal hay expectativas con su fichaje. (Foto: Sporting Cristal)

Por otro lado, Jorge Soto aclaró una situación que puso en alerta a los hinchas: no disputarán el amistoso que tenían programado ante Cruzeiro, por la Vitória Cup. “Se ha suspendido el partido contra Cruzeiro, teníamos la posibilidad de jugar en Brasil, pero ya los dirigentes están buscando otros rivales para jugar antes del inicio del campeonato”, explicó.

Por último, más allá de las ambiciones que hay dentro del grupo para estar metidos en la pelea del campeonato desde el comienzo, Soto sabe que tienen que demostrarlo dentro del campo. “Sabemos lo complicado que es este campeonato, hay buenos equipos que se están reforzando bastante bien. Este año tenemos que campeonar”, puntualizó.

Ojo, un detalle a tomar en cuenta es que, a raíz de la cancelación del duelo amistoso ante Cruzeiro por la Vitória Cup, por ahora solo está en agenda el encuentro por la ‘Tarde Celeste’, el mismo que se disputará el domingo 25 de enero, con rival aún por confirmar. Eso sí, según se pudo conocer en las últimas horas, The Strongest estará en el Perú disputando una serie de amistosos y uno de ellos será contra los celestes a puertas cerradas.

Cristiano da Silva y Gabriel Santana buscan ganarse la titularidad en Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

TE PUEDE INTERESAR