A pesar de que Alianza Lima no pasó mayores apuros para vencer a la Academia Cantolao (0-2) y con ese resultado seguir en la pelea por el Torneo Clausura 2023, Mauricio Larriera prefirió mantener los pies puestos sobre la tierra y enfocarse en el principal objetivo que tiene desde que asumió el banquillo ‘blanquiazul’: ir paso a paso en busca del tricampeonato. Tras el pitazo final, el entrenador uruguayo compareció con los medios de comunicación y analizó el desempeño de sus dirigidos en Villa El Salvador, valorando la evidente mejoría que muestran partido a partido.

El director técnico de 53 años no quiso entrar en balances apresurados sobre sus primeros cinco encuentros al mando de Alianza Lima, dejando un mensaje valorativo y autocrítico. “Siempre me preguntan si fue el mejor o peor partido. Esto es un electrocardiograma porque es normal. Cada partido es una historia, no significa que hoy (ayer) haya sido el mejor como el anterior el peor”, sostuvo.

Asimismo, añadió que para él es clave la manera en la que su equipo se adapta a lo que le pide cada partido, pues le permite ejecutar todo lo que trabajaron durante la semana. “Mantener el cero era importante, hoy se vieron algunas cosas de las que venimos trabajando en estas dos semanas. No estoy midiendo si un partido es bueno o malo, cada partido es una historia, hay que solucionarlo, adaptarse a las circunstancias y ganar. Para eso estamos acá y vamos por buen camino”, aseveró.

Por otro lado, entre las cosas positivas de esta victoria en el estadio Iván Elías Moreno, Mauricio Larriera apuntó a la solidez defensiva que vienen mostrando cada semana. Eso se ve reflejado en la estadística: desde que debutó como entrenador de Alianza Lima frente a Cusco FC (1-1), solo han recibido un gol, precisamente del cuadro imperial.

“Hay cosas muy importante. Mantener el cero en el arco sigue siendo muy importante para el equipo, porque normalmente encontramos soluciones en ataque y convertimos goles. Por otro lado, mantener el invicto (lleva dos empates y tres triunfos) en un partido que para muchos podía ser sencillo pero no lo fue”, agregó.

Finalmente, el estratega ‘charrúa’ se mostró conforme con la recuperación de sus jugadores en esta recta final del campeonado, pues le permitirá tener más herramientas para seguir peleando por el Torneo Clausura. Franco Zanelatto, por ejemplo, volvió después de un mes y medio dejando su huella en el marcador al firmar el 0-1 parcial sobre el ‘Delfín’.

“Cosas importantes, como Zanelatto que convierte y vuelve a jugar después de tiempo. Seguimos recuperando soldados y con buenos resultados, todo lo que vemos es positivo y se traslada al día a día. Satisfecho y contento con un montón de cosas. Estamos en un momento bien duro del campeonato y queremos pelear este Clausura”, puntualizó.

Con este resultado positivo en condición de visitante, Alianza Lima sumó 23 puntos y quedó como escolta de Sporting Cristal (24) en el Clausura. De la misma manera, acumuló 65 unidades en la tabla de posiciones y sostiene su liderato por encima de los ‘celestes’ (59) –que jugarán este domingo ante Sport Boys– y Universitario de Deportes (56) –también tendrá acción este fin de semana al recibir a Deportivo Municipal–.

Mauricio Larriera se mantiene invicto en sus cinco primeros partidos con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)





¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de esta victoria sobre la Academia Cantolao (0-2), Alianza Lima volverá a jugar la próxima semana cuando reciba a Unión Comercio por la jornada 13 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Dicho compromiso está programado para el domingo 17 de septiembre desde las 6:30 p.m., se disputará en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido en exclusiva por la señal de Liga 1 MAX

Recordemos que la última vez que ambos conjuntos se vieron la cara fue por el Torneo Apertura, en el duelo jugado en Tarapoto. Aquella vez el equipo que por entonces era dirigido por Guillermo Salas se llevó tres puntos importantes al vencer por 1-3, con goles de Gino Peruzzi y Hernán Barcos (2). Marlon de Jesús marcó el empate parcial a favor de los locales.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO