Alianza Lima cumplió la tarea ante Alianza Atlético: ganar y volver a lo más alto de la tabla acumulada de la Liga 1 Betsson. Sin embargo, muchas veces un resultado positivo deja un sinsabor extraño, especialmente luego de que el equipo no muestre un buen funcionamiento en el campo de juego. Eso es lo que siente Mauricio Larriera, entrenador del cuadro blanquiazul, quien no dudó en sincerarse en la conferencia de prensa post partido. El DT uruguayo resaltó que tienen muchas cosas por trabajar y mejorar en estas dos semanas de para (se viene el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas).

En primer lugar, el extécnico de Peñarol se mostró contento por obtener los tres puntos en el estadio Alejandro Villanueva, pero rápidamente fue autocrítico. “Para mí ganar sí es lo más importante, pero primero está el estilo. Por momentos el equipo mostró estilo y cuando hablo de estilo me refiero a conducción, convivencia, ética, que hace el estilo de lo que queremos del plantel”, señaló.

“En lo futbolístico, hubo momentos en los que no llegamos a ese estilo. Se ganó, se mantuvo el arco en cero, pero quedamos en deuda en varias cuestiones. Fue el partido más bajo que tuvimos desde que llegamos. Son muchas cosas para trabajar y mejorar. Por suerte tenemos un par de semanas. Queda en deuda el funcionamiento. Me quedo con la entrega, que es innegociable, lo tienen siempre los muchachos”, añadió Larriera.

Durante la conferencia de prensa, Mauricio también tuvo unas palabras sobre el tema que rodea a Ángelo Campos. “Hoy ese tema está en manos de la justicia, y lo que yo invito es a no estigmatizar, porque no tenemos información. En la interna se manejó como siempre, tratando de naturalizar las cosas, protegiendo al ser humano primero. No estigmaticemos porque no tenemos la información, de eso se encarga la justicia. Yo no tengo autoridad para juzgarlo y menos para castigarlo”, concluyó.





¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

Luego de la victoria ante Alianza Atlético de Sullana, el equipo blanquiazul está concentrado en su próximo desafío. Su rival será Cantolao, equipo con el que se enfrentará por la fecha 12 del Torneo Clausura 2023. En esta ocasión, los de Mauricio Larriera ejercerán de visitante, el día sábado 9 de septiembre desde las 3:00 p.m., en el Estadio Iván Elías Moreno.

En estos momentos, Alianza Lima se ubica en lo más alto de la tabla acumulada, con 62 puntos, 3 más que su perseguidor Sporting Cristal. Eso sí, los celestes cuentan con un partido menos. El objetivo del cuadro íntimo es buscar la remontada en el Torneo Clausura 2023 (están en el tercer lugar) y tratar de quedarse con el acumulado.

