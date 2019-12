El campeonato peruano está en su última etapa. Alianza Lima y Binacional volverán a verse las caras este domingo en el estadio Alejandro Villanueva para definir al campeón de la Liga 1. En el duelo de ida, el’Poderoso del Sur’ ganó 4-1 y ahora el equipo íntimo deberá superar por tres goles a su rival si quiere seguir pensando en levantar el trofeo.

El exjugador de Alianza Lima, Marko Ciurlizza habló en Deporcast y señaló que su preocupación de cara al siguiente duelo que tiene por delante el elenco ‘blanquiazul’ es la falta de gol.

“Ahora Alianza tiene la necesidad de anotar goles y algo que me preocupa es que el equipo no se caracteriza por ser un equipo goleador, a veces se gana con lo justo, pero ahora van a tener que hacer un gol cada 30 minutos como lo digo Bengoechea y eso es difícil para cualquier equipo pero no imposible”, sostuvo.

“Creo que los jugadores de Alianza van a ver el estadio lleno y la motivación está ahí. Están jugando el título y lo que van a correr y meter va a primar desde el primer minuto”, continuó.

Es preciso destacar que Alianza Lima y Binacional se volverán a encontrar el domingo 15 de diciembre en el estadio Alejandro Villanueva. Recuerda que el duelo será transmitido por GOLPERU, pero en Depor.com podrás encontrar el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias.

