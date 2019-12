Pablo Bengoechea cree firmemente en sus jugadores y en la ayuda del ‘Barbas’ a quien volvió a invocar en la conferencia de prensa que dio en Matute. El DT afirmó que su equipo va a salir a jugar con el corazón y que sueña con Pedro Gallese tapando los penales que le darán el título a Alianza Lima.

“El ‘Barbas’ me da señales para el domingo. Me dice que vamos a ganar. Veo a Pedro tapando todo. Sueño con Pedro y capaz él va a atajar los penales que nos saquen campeón", afirmó, sonriendo, el entrenador blanquiazul en una conferencia en la que respondió al titular de la FPF y en la que hizo una fuerte denuncia sobre el VAR.

“Vamos a sacar algo de adentro, la gente de Alianza Lima esta esperanzada y vamos a dar el máximo. El domingo los chicos van a jugar con el corazón y cuando se juega con el corazón es bravo. Son 11 tipos que van a entregar todo. Le tenemos fe a los muchachos sabiendo que es difícil, pero tenemos aire”, añadió el entrenador.

DESTACÓ TRABAJO DE BINACIONAL

Pablo Bengoechea separó lo sucedido con el VAR y la actuación de Binacional. El DT dijo: “Quiero marcar una diferencia, Binacional cumplió deportivamente. Controlamos el partido con once pero tras la expulsión todo cambió. Entro Millán y no lo pudimos controlar. Reconozco que el rival aprovechó muy bien al jugador y eso es un gran mérito”.

ÁRBITROS PERUANOS

“El campeonato peruano lo tienen que dirigir los peruanos. El VAR también. Por qué no podrían dirigir, porque no pueden repetir. ¿El viernes no se sabía eso?, se toma una medida de algo que va a pasar y que en la otra final no lo puedo hacer, más raro todavía”.

POSIBLE SANCIÓN

En las últimas horas trascendió que la FPF no sancionará a Pablo Bengoechea ni a los directivos de Alianza Lima pero el entrenador, igual se pronunció sobre un posible castigo. “Me citará un tribunal e iremos a defendernos de lo que digo, los reglamentos están para cumplirse. Si algo que digo está mal y si pueden probarlo y merezco una sanción, seré sancionado yo acato todo lo que sea por reglamento”, declaró.

LA SELECCIÓN

-"Quiero marcar bien la diferencia, cuando hablo de la FPF hablo del campeonato local. La Selección está dentro de la FPF pero es una isla paralela a la FPF. Considero impecable el trabajo de Oblitas, Gareca, García Pye, Jorge del Pozo, del cuerpo técnico y de los futbolistas que han podido aislarse y han logrado que la Selección y el fútbol esté bien visto desde afuera".

Alianza Lima: revive la conferencia de Pablo Bengoechea.

Alianza Lima vs. Binacional: responden los protagonistas sobre el VAR. (Video: América TV)

