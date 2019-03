Migue Ángel Russo sobre las expulsiones: "Tenemos que empezar con 11 y terminar con 11" [VIDEO] 

Miguel Ángel Russo mostró su incomodidad por las expulsiones, sobre todo por la que sufrió Alianza Lima ante Deportivo Municipal. "Cometemos torpezas futbolísticas", afirmó al mencionar la expulsión de Aldair Salazar.

"Tenemos que empezar con 11 y terminar con 11, en este tipo de etapa cuando juegas dos torneos no puedes darle chance a nadie, tienes que ser muy cerebral y pensar en todo porque estás en condiciones distintas a los rivales", dijo el entrenador.

Miguel Ángel Russo en conferencia de prensa. (Video: TVX Noticias)

"No se pueden perder jugadores por actitudes infantiles. El problema de ellos es que terminan perdiendo el puesto, es una ecuación muy simple, no es tan difícil. No es tanto hablar es ejecutar, el que comete reiteradas ocasiones pierde el lugar. Eso está en ellos", añadió el DT.

El entrenador de Alianza Lima dijo que pide a sus jugadores criterio futbolístico, más paciencia y tranquilidad. "Hay que calmar las ansiedades esto es simples, es un juego", apuntó.

Miguel Ángel Russo criticó también la programación de los partidos las semanas previas a los duelos de Copa. "Teníamos una programación de viaje para jugar sábado ante Real Garcilaso pero ahora vamos a jugar domingo, me altera toda la forma", dijo.



"No pido que me beneficien pero no me cambien. Si el rival tiene problema con la luz no es mi problema, no me perjudiquen a mí. Conmebol te da el calendario de todo el año para que te organices, no tiene sentido esta situación. No les importa lo que Alianza Lima juega, importa el beneficio que te dan y el dinero, nada más", agregó el entrenador.

Miguel Ángel Russo en conferencia de prensa. (Video: TVX Noticias/Facebook)

