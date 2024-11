La clasificación a Rusia 2018 hizo que se pensara que el fútbol peruano podría reflotar y, con un proceso sostenido, poder competir al más alto nivel en los próximos años. El proceso de Ricardo Gareca al mando de la Selección Peruana fue exitoso en varios aspectos, ya que se vio un equipo capaz de enfrentar a cualquier rival de igual a igual y con un estilo que representaba la esencia del jugador local; sin embargo, con la salida del ‘Tigre’ después de perder ante Australia en el repechaje de Qatar, el rendimiento del combinado cayó de forma drástica y, hoy en día, se encuentra a punto de quedar fuera del siguiente Mundial y sin nada que indique una luz de esperanza al final del túnel.

El último empate sin goles frente a Chile no hizo nada más que confirmar que la Bicolor está muy lejos de aquella época ‘dorada’, en la que los hinchas peruanos volvieron a acercarse e ilusionarse en cada partido de su Selección. Ni Juan Reynoso ni Jorge Fossati pudieron darle vuelta a la situación del equipo y tampoco parece haber un recambio generacional que pueda entusiasmar a cualquier fanático; además, si nos volvemos más pesimistas, tenemos un sistema fútbol encabezado por un Agustín Lozano (presidente de la Federación Peruana de Fútbol - FPF) con detención preliminar e investigado por corrupción junto a otros dirigentes, que sin lugar a dudas estanca el crecimiento de este deporte en el país. Pero ¿cómo llegamos a esta situación?

La salida de Gareca y la llegada de Juan Reynoso

Tras no obtener el pase al Mundial de Qatar, Ricardo Gareca inició las negociaciones para extender su vínculo con la Bicolor para un tercer proceso, pero su objetivo también era poder tener más poder en las decisiones dentro de la FPF para llevar a cabo un proyecto a largo plazo y encaminar el trabajo en las divisiones menores; no obstante, las conversaciones no llegaron a buen puerto con Lozano y el ‘Tigre’ tomó la decisión de no continuar, tal y como anunció en una conferencia de prensa el 19 de julio de 2022. Según Guillermo Ackermann, exgerente de la FPF, indicó que el mandamás de la institución que rige el fútbol nacional no quería que el técnico continuara: “Lozano era como un león enjaulado. Usó el fútbol como plataforma política y estaba decidido a despedir a (Ricardo) Gareca por los altos costos que representaba”, dijo.

Una vez consumada la salida del técnico argentino, se inició la búsqueda de un entrenador que pueda continuar el proceso y también darle un impulso a una Selección que ya tenía una base sólida. El elegido fue Juan Reynoso, ya con una vasta experiencia en la Liga 1, siendo campeón con Universitario y Melgar, así como también a nivel internacional con el título que logró con Cruz Azul de México. El ‘Cabezón’ fue presentado el 3 de agosto del 2022 para iniciar el proceso para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El nuevo técnico de Perú inició su camino con una derrota frente a México por 1-0 en Estados Unidos y días después goleó a El Salvador por 4-1. En ambos partidos la idea del estratega fue clara y no quería modificar la forma de jugar que tenía el equipo. Esto también se vio en los siguientes encuentros contra Paraguay y Bolivia, ambos con victoria para la blanquirroja por la mínima diferencia.

Llegó el 2023 y la Bicolor contaba con cuatro duelos más como parte de la preparación para encarar las Eliminatorias. El primer rival de ese año fue Alemania y también fue la primera vez que Reynoso modifica el sistema a un 5-4-2, en vez del 4-2-3-1 o 4-4-2. Este partido fue un total fracaso para el entrenador y sus objetivos de intentar ponerle su sello al equipo, por lo que tuvo que volver a la idea inicial. Tras este encuentro, Perú igualó sin goles frente a Marruecos, venció 1-0 a Corea del Sur y luego tuvo una estrepitosa caída contra Japón, generando muchas dudas en la previa del torneo clasificatorio.

Dos puntos en seis partidos y el despido de Reynoso

La siguiente jornada doble de octubre tuvo también otros dos rivales complicados. Primero, se tuvo que ir a Santiago para jugar ante Chile y el equipo hizo un mal partido, tanto en defensa como en ataque, por lo que cayó 2-0. Este mismo resultado se vio frente an Argentina en Lima y el puesto de Juan Reynoso comenzó a ser cuestionado. Y es que expulsión de Luis Advíncula sobre el final del primer tiempo, cosa que finalmente se consiguió y se obtuvo un punto importante como visitante, sabiendo que la siguiente fecha jugaba de local frente a Brasil. De hecho, ante el ‘Scratch’, la Bicolor también se mostró con la misma solidez defensiva, pero un error en pelota parada en los minutos finales les costó su primera derrota en las Eliminatorias.

La siguiente jornada doble de octubre tuvo también otros dos rivales complicados. Primero, se tuvo que ir a Santiago para jugar ante Chile y el equipo hizo un mal partido, tanto en defensa como en ataque, por lo que cayó 2-0. Este mismo resultado se vio frente a Argentina en Lima y el puesto de Juan Reynoso comenzó a ser cuestionado. Y es que el combinado nacional no mostró ninguna idea clara en el campo y comenzó a perder el control en muchas situaciones en el juego. Era la tercera derrota consecutiva y el equipo no presentaba signos de poder recuperarse. Además, jugadores experimentados como Christian Cueva, André Carrillo, Paolo Guerrero o Edison Flores no estaban en su mejor momento y dejaron de ser tomados en cuenta por el técnico, teniendo que armar nuevamente una zona ofensiva que, hasta ese momento, no había tenido ni un solo remate al arco contrario.

El fin de ciclo de Juan Reynoso se dio en las jornadas de noviembre de 2023. La derrota 2-0 frente a Bolivia en La Paz y el empate 1-1 con Venezuela en Lima terminaron por destruir lo poco que quedaba de credibilidad al proceso de Juan Reynoso al mando de la Selección Peruana. Con solo dos puntos en las seis primeras fechas y una idea de juego que no se veía plasmada en el terreno, desde la Federación tomaron la decisión de despedir al ‘Cabezón’ y encontrar a alguien que pueda cambiar el rumbo del equipo, con el objetivo de alcanzar el tan ansiado cupo al próximo Mundial.

Los números de Juan Reynoso con la Selección

Partidos jugados Triunfos Empates Derrotas Eliminatorias 2026 6 0 2 4 Amistosos 8 4 1 3 TOTAL 14 4 3 7

Jorge Fossati: de campeón con la ‘U’ a DT de la Selección

Luego de largas negociaciones para rescindir el contrato de Juan Reynoso, se confirmó que Jorge Fossati sería el nuevo técnico de la Selección Peruana. El estratega uruguayo llegaba a la Videna después de sacar campeón a Universitario, tras diez años sin títulos, y era la opción principal para hacerse cargo de una alicaída Bicolor. “Resultados no podemos prometer, porque el que lo hace no sabe nada de esto. Pero prometemos entrega, honestidad, que quiere decir cumplir con la tarea de la mejor manera”, dijo en la conferencia de prensa de su presentación. No obstante, su primera polémica llegó días después: el DT rechazó jugar unos amistosos en la fecha FIFA de marzo frente a Italia y Guatemala. “Se debe buscar rivales similares a los que están en nuestro camino, es decir, rivales que vayamos a enfrentar en Copa América y/o Eliminatorias, y yo no creo que Italia esté dentro de esa característica”, explicó.

De esta manera, Fossati inició su camino en la Bicolor con triunfos frente a Nicaragua y República Dominicana, ambos partidos jugados en Lima, donde impuso claramente el sistema 3-5-2, aunque esto no era una novedad, ya que el técnico trabajó en Universitario de esa manera y también en gran parte de su carrera como entrenador. Luego llegaron los amistosos ante Paraguay (empata sin goles) y El Salvador (triunfo por 1-0) como parte de la preparación para la Copa América 2024, la primera prueba de fuego para el DT y con el que buscaría consolidar su equipo de cara al reinicio de las Eliminatorias.

La Copa América y el primer gran fracaso

Durante el proceso de Ricardo Gareca, la Copa América sirvió siempre como un banco de pruebas para nuevos jugadores y un lugar para que el equipo se revitalice; sin embargo, este torneo comenzó con muchas complicaciones para Fossati. Primero, Alex Valera fue la primera baja del equipo, ya que temas personales no le permitieron estar con el plantel, y luego se le sumó Renato Tapia. El volante terminaba contrato con el Celta de Vigo, por lo que pidió a la Federación Peruana de Fútbol asumir los costos de un seguro contra lesiones que podrían ocurrir en su participación en el campeonato, pero al no llegar a un entendimiento, decidió no ser parte del equipo. De esta manera, el técnico uruguayo tuvo que reemplazarlos en su lista de convocados.

En cuanto a los resultados, no fueron los esperados. Tras un empate sin goles frente a Chile en el debut, la Bicolor enfrentó a Canadá y perdió por la mínima diferencia, quedando con un pie y medio fuera de la Copa América. En el último encuentro, el combinado nacional cayó frente a Argentina y le dijo adiós al torneo sin anotar un solo gol en tres partidos. Además, fue la primera vez que Perú no avanzaba en la fase de grupos desde la edición de 1995. Ya sin partidos de preparación, la Bicolor tenía que enfrentar el retorno de las Eliminatorias con muchas dudas, problemas ofensivos y un sistema sin consolidar.

Fossati y el reinicio de las Eliminatorias

El ‘Nonno’, como le llamó Gianluca Lapadula, tuvo dos meses para analizar lo que dejó la Copa América y buscar soluciones en los puntos pendientes a mejorar en la Bicolor. El primer rival de Fossati en Eliminatorias al mando de Perú fue Colombia en Lima. En este partido, el equipo mostró mucha rebeldía y por momentos superó a un equipo ‘cafetero’ que llegaba de ser subcampeón de la Copa América. Con un gol de Alexander Callens, el combinado nacional se puso adelante en el marcador, pero sobre el final un error en pelota parada hizo que Luis Díaz anote el empate y se pierdan dos puntos importantes. Para el partido frente a Ecuador en la siguiente jornada todo fue totalmente diferente, ya que Perú no pudo sostener el rendimiento y sufrió mucho en la altura de Quito. El resultado fue una dolorosa derrota que nos complicaba aún más.

Con esta experiencia ante Colombia y Ecuador, Fossati enfrentaba una nueva fecha doble en octubre. En la previa, las cosas se complicaron con las bajas de Gianluca Lapadula y Renato Tapia por lesión, por lo que el técnico tuvo que modificar su once titular base. En esta jornada, Perú enfrentó a un Uruguay con algunos problemas en la interna y pudo realizar un partido destacado, donde consiguió el triunfo con un gol de Miguel Araujo sobre el final, que volvió a poner al equipo en la pelea por alcanzar los puestos de clasificación; no obstante, días después contra Brasil, la Bicolor cayó goleada por 4-0 y nuevamente todo se hizo cuesta arriba.

Los problemas en la FPF y a un paso de la eliminación

Con cada vez menos margen de error, Perú recibía a Chile en Lima por la fecha 11 de Eliminatorias. En la previa de este encuentro hubo muchas incógnitas alrededor de la sede, ya que se esperaba que se jugara en el Estadio Nacional, pero las autoridades no dieron las garantías correspondientes porque se iba a llevar cabo el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en nuestro país, por lo que el duelo se tuvo que jugar en el Estadio Monumental de Ate, cambiando totalmente la logística del equipo a solo días del enfrentamiento. Sumado a ello, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), fue detenido de forma preliminar por 15 días, junto a otros dirigentes, ya que fue vinculado a una organización criminal llamada ‘Los Galácticos’ y habría realizado diversos actos delictivos como lavado de activos, fraude, extorsión, coacción y falsedad genérica.

Ya en el lado deportivo, Perú tuvo que enfrentar las bajas de Pedro Gallese, Carlos Zambrano y Bryan Reyna por suspensión, así como otra vez la de Renato Tapia por lesión. A pesar de las expectativas -y la obligación- por obtener los tres puntos, la Bicolor no tuvo la capacidad de llevarse el triunfo y sus opciones, a falta de siete jornadas, parecen cada vez más lejanas. Por ahora, no se vislumbra algún tipo de esperanza que pueda ilusionar al hincha con que esta situación se pueda revertir, como sucedió en los dos procesos anteriores. Sin un recambio generacional, un trabajo de divisiones menores deficiente, una Federación sin cabeza responsable, dirigentes señalados por corrupción, sin sede del Sudamericano Sub-20, con un torneo poco atractivo y canchas en mal estado, el futuro del fútbol peruano no es para nada alentador.

