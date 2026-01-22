Las últimas horas han estado marcadas por una fuerte conmoción en el fútbol peruano, luego de que una grave denuncia trascendiera fronteras y pusiera bajo la lupa a integrantes de Alianza Lima. El tema no solo impactó en el ámbito deportivo, sino que rápidamente escaló a nivel institucional y social. En medio de la incertidumbre y la atención mediática, distintas entidades comenzaron a pronunciarse para fijar postura. La situación generó reacciones inmediatas tanto dentro como fuera del país. En ese contexto, una de las voces más esperadas e importantes era la del Ministerio de la Mujer. Finalmente, el pronunciamiento llegó y dejó un mensaje contundente.
A través de un comunicado oficial, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables expresó su rechazo categórico frente a cualquier forma de violencia sexual, dejando en claro que este tipo de hechos no deben ser tolerados ni minimizados bajo ninguna circunstancia.
El pronunciamiento se dio luego de conocerse la denuncia presentada en el extranjero por una mujer contra tres futbolistas peruanos, quienes, tras lo ocurrido, fueron separados de manera indefinida de su club mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
Nota en desarrollo
