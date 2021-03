No va. Municipal vs. Carlos Stein tenían todo listo para verse las caras en una nueva jornada del grupo B de la Liga 1, pero la decisión del TAS sobre el caso Alianza Lima hizo que el gerente del certamen decida que no se lleve a cabo este cotejo.

“En estricto cumplimiento del laudo del Tribunal Arbitral y en ejecución de éste, al reducírsele 02 puntos de la tabla acumulada de la Liga1 Movistar 2020, al club Asociación Carlos Stein, este pasa a ocupar la posición número décimo novena (19) y el Club Alianza Lima ocuparía la décimo séptima (17). Por ese motivo, hemos dejado –también– sin efecto la programación del partido Carlos Stein vs. Deportivo Municipal”, sostuvo Víctor Villavicencio tras la reunión en la FPF.

Municipal había debutado con una derrota en la primera jornada, mientras que Carlos Stein había disputado ‘El clásico de la fecha’ ante Alianza Atlético. Ahora, los carlistas tendrán que enfocarse en la Liga 2, certamen que disputarán a raíz de la decisión tomada de reponer a Alianza Lima en Primera División.

Municipal va por los tres puntos

En Municipal consideran que todo el caso administrativo que se ha generado con relación al regreso de Alianza Lima a la Primera División del fútbol peruano afectaría directamente su calendario de trabajo, poniéndolos en una situación incómoda y de desventaja ante los demás elencos de la Liga 1.

“Oficialmente no tenemos comunicación aún. Hoy pasamos pruebas y entrenamos para el partido. Si se suspende el duelo con Carlos Stein, pediremos los puntos. Estamos viendo con los abogados porque nos perjudican por un tema en el que no tenemos nada que ver”, sostuvo Renato Ricci, gerente de Municipal, en diálogo con Depor.

