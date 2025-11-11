El futuro de Alan Cantero en Alianza Lima pende de un hilo y todo apunta a que su continuidad no será sencilla. A pocos días de que venza el plazo para definir su situación contractual, el cuadro blanquiazul busca extender el vínculo del atacante argentino, aunque las condiciones que ha impuesto Godoy Cruz, club dueño de su pase, no dejan mucho margen de maniobra. En La Victoria quieren mantenerlo a préstamo, pero desde Mendoza han sido claros: solo aceptarán una venta definitiva, y con fecha límite para negociar.

Alianza Lima considera a Alan Cantero una pieza importante dentro del plantel que dirige Néstor Gorosito. Su rendimiento a lo largo del 2025 -marcado por goles clave y buen aporte colectivo- ha convencido al comando técnico, que pidió su continuidad como prioridad para la próxima temporada. Sin embargo, la directiva íntima enfrenta una traba económica que podría impedir que el jugador siga en Matute.

Desde Argentina, Godoy Cruz ha cerrado la puerta a cualquier posibilidad de nuevo préstamo, insistiendo en que el único camino viable es la compra total o parcial de su pase. Según información del periodista José Varela, Alianza Lima tiene hasta el 15 de noviembre para tomar una decisión definitiva. Pasada esa fecha, el club perdería la opción de asegurar al delantero.

El monto exigido tampoco es menor. La operación por el 100% del pase de Cantero se cotiza en aproximadamente 650 mil dólares, mientras que adquirir solo la mitad de sus derechos significaría un desembolso cercano a 450 mil dólares. Cifras que, en el actual contexto financiero del club, representan una inversión considerable y difícil de asumir sin liberar espacio en el presupuesto.

A pesar de ello, el jugador ha manifestado su deseo de seguir defendiendo los colores de Alianza Lima. Cantero se ha mostrado cómodo en la institución y ha dejado claro que su adaptación al grupo y al campeonato local fue plena. Ese compromiso podría ser un factor que incline la balanza, aunque la decisión final dependerá de la directiva.

En lo deportivo, el atacante argentino cerró una campaña positiva. Disputó 29 partidos oficiales entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, con un saldo de 5 goles y 4 asistencias. Su rendimiento lo convirtió en una pieza confiable dentro del esquema de Gorosito, lo que explica el interés del comando técnico por mantenerlo.

El problema radica en que la dirigencia íntima prioriza reforzar otras zonas del campo y no planeaba una inversión tan alta en este mercado. Por ello, la negociación con Godoy Cruz se ha vuelto un tira y afloja que, de no resolverse pronto, podría dejar al jugador fuera de los planes para el 2026.

Alan Cantero llegó a Alianza Lima en la temporada 2025. (Foto: AFP)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Los Chankas, Alianza Lima volverá a tener actividad luego del parón por la fecha FIFA cuando reciba a UTC, en el partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, aunque todavía no ha sido programado por la Liga de Fútbol Profesional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR