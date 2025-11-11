Edison Flores volvió a ser noticia en medio de la calma tras el Torneo Clasurua. Tras alcanzar el tricampeonato con Universitario de Deportes, el volante habló largo y tendido en RPP sobre diversos temas que marcaron su año. Desde su no convocatoria a la Selección Peruana hasta su admiración por varios compañeros del plantel crema, el ‘Orejas’ no esquivó ninguna pregunta y dejó reflexiones sinceras sobre su presente y lo que viene. Con la madurez de quien ha vivido etapas duras en el fútbol, el atacante reconoció errores, valoró procesos y puso en alto el nombre del grupo que hizo historia en Ate.

Durante la entrevista, el mediocampista se refirió a su ausencia en la reciente lista de convocados de Manuel Barreto para los amistosos ante Chile y Rusia. Sin dramatizar, admitió que entiende perfectamente la decisión y que hoy su prioridad es recuperar su mejor versión con la ‘U’.

“Sí, obviamente entiendo (la no convocatoria). En la selección deben estar los que están en buen momento. En esta última etapa no tuve ese nivel y es comprensible que no me llamaran”, señaló con autocrítica, dejando claro que aún mantiene la ilusión de volver a vestir la camiseta bicolor.

El mundialista también contó que no tuvo comunicación con Barreto, pero sí se cruzó con Jean Ferrari en La Videna, con quien compartió algunas palabras alentadoras. “Me dijo Jean que me estaban esperando, así que entendí que las puertas siguen abiertas”, reveló, mostrando confianza en que su oportunidad puede llegar más adelante.

Impactado con el nivel de dos compañeros

Lejos de centrarse en su situación personal, Flores aprovechó para destacar el trabajo de varios futbolistas que fueron claves en la campaña del tricampeonato. Uno de los nombres que más resaltó fue el de César Inga, a quien consideró una de las grandes revelaciones del año.

“Me ha sorprendido Inga, tiene una calidad extraordinaria. Puede seguir creciendo, tiene mucho para dar y dependerá de él seguir por ese camino”, comentó el volante, convencido de que el joven defensor tiene condiciones para destacar incluso fuera del país.

El ‘Orejas’ también tuvo palabras de reconocimiento para Jesús Castillo, quien asumió el reto de reemplazar a Rodrigo Ureña durante su suspensión y lo hizo con gran solvencia. “De no jugar muchos minutos pasó a ser titular, y esos partidos fueron fundamentales. Tiene todo para volver a donde él quiere estar, y encima es joven”, afirmó.

¿Cómo ve a Jorge Fossati?

El atacante también se refirió al papel de Jorge Fossati, a quien calificó como una figura determinante no solo por su experiencia, sino por su capacidad de lectura y liderazgo. “El profe sabe demasiado. Tiene una gran experiencia y la hace notar día a día. Todo lo que dice termina pasando, y eso habla de la importancia que le da a los detalles”, sostuvo.

Para cerrar, Edison Flores hizo un balance personal de su temporada, reconociendo altibajos y dejando un mensaje de aprendizaje. “La primera parte fue buena, me sentí mejor. En la segunda costó más, pero de todo se aprende. Me tocó momentos buenos y otros no tanto, y eso también te forma”, dijo con sinceridad.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

