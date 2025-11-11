La tarde vivida en la jornada 18 de la Liga 1 en Tarma tenía un doble objetivo: ganar para soñar con la Copa Sudamericana y despedir a una leyenda del club. Aunque la Asociación Deportiva Tarma (ADT) logró una victoria clave por 1-0 sobre Los Chankas, el resultado deportivo quedó opacado por la emoción de la despedida. Era el último partido de local de Gu-Rum Choi, el capitán y estandarte del ‘Vendaval Celeste’, quien entre lágrimas y pancartas de agradecimiento, cerró un ciclo de siete años en la institución.

El partido no era sencillo. ADT mostró una gran vocación ofensiva ante un rival que buscaba sorprender de contragolpe. En ese contexto de tensión, resaltó la importancia de Choi. El defensor lideró la zaga para mantener el cero y asegurar tres puntos vitales, pero el pitazo final desató la emoción contenida, sabiendo que su futuro inmediato está en la ciudad imperial del Cusco.

La historia de Choi en ADT no es corta. El jugador de ascendencia coreana forma parte del club desde 2019, convirtiéndose en un pilar fundamental del equipo. Se mantuvo firme en el proyecto y fue el líder que consiguió el anhelado ascenso a la Liga 1, tras ganar la Copa Perú en el 2021. Desde ese momento, Gu-Rum se convirtió en un símbolo viviente del equipo tarmeño.

Gu-Rum Choi habló sobre su salida del cuadro tarmeño. (Foto: ADT)

Ya en la primera división, su legado creció. Durante sus cuatro temporadas en la élite, Choi se consolidó como uno de los valores más altos del plantel y del torneo, llegando a ser sondeado como una alternativa para la Selección Peruana. Lideró al equipo en sus primeras participaciones internacionales, disputando la Copa Sudamericana en 2024 y 2025.

Al finalizar el partido, un visiblemente emocionado Gu-Rum Choi se dirigió a la hinchada. “Siempre le voy a desear lo mejor a ADT. Soy un hincha más, como siempre le dije, soy un tarmeño más, gracias a todo lo que he podido vivir aquí. La verdad que estos han sido siete años maravillosos”, comentó.

El defensor reconoció que la decisión de partir obedece a nuevos objetivos personales, cerrando una etapa que lo marcó para siempre: “Y bueno, como en la vida, se cierra un ciclo, una etapa muy linda aquí en ADT. Y bueno, ahora me toca velar por el futuro mío, por nuevas ambiciones, nuevos retos y dar lo mejor de mí siempre, pero deseándole lo mejor al equipo”.

El capitán tuvo un agradecimiento especial para los hinchas, recordando el apoyo en los momentos más duros, como la pandemia. “Agradecer a todos los hinchas, a toda la gente que siempre apoyó al equipo, que me apoyó durante mucho tiempo. Pasé la pandemia acá, creo que toda la gente lo sabe, y siempre los hinchas se me acercaban a darme un mensaje de aliento, a ayudarme si en algún momento lo necesité”, indicó.

ADT vs. Los Chankas se enfrentaron por la Liga 1. (Foto: Liga 1)

A pesar de la emotiva despedida, la temporada no ha terminado. La victoria ante Los Chankas mantiene vivas las esperanzas de clasificar a la Copa Sudamericana. El ‘Vendaval Celeste’ subió al noveno lugar con 48 unidades y ahora debe visitar a Comerciantes Unidos en Cutervo en la última fecha.

Sin embargo, el destino no está en sus manos. La mala diferencia de goles (-7) los complica, y para clasificar necesitan ganar su partido y esperar un resultado ajeno: que Cusco FC le gane a Sport Huancayo. El propio Choi lo sabe, pero se aferra a la última chance. “Sabemos que dependemos de un resultado, pero nosotros tenemos que hacer nuestra tarea el último partido y ganarnos esos tres puntos”.

¿Cuándo volverá a jugar ADT?

Luego de vencer 1-0 con Los Chankas, ADT volverá a tener actividad luego del parón por la fecha FIFA cuando visite a Comerciantes Unidos, en el partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo se disputará en Cutervo, aunque todavía no ha sido programado por la Liga de Fútbol Profesional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR