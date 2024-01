Asimismo, confirmó que deja al club con dos grandes proyectos de infraestructura encaminados, afirmó haber trabajado con autonomía del Fondo Blanquiazul en tanto a las decisiones deportivas y detalló cuáles fueron los lineamientos para la reestructuración total del plantel. Por otro lado, en tanto al plano local, comentó sobre la inminente llegada de Paolo Guerrero a la UCV.





Su vínculo es íntimo

Tras su decisión de formar parte del comando técnico de Ricardo Gareca, ¿va a continuar teniendo algún vínculo con Alianza Lima?

Al principio me tocó cumplir la función de asesor externo y la segunda también, con la misma figura, nada más que en la primera parte no tenía el asesoramiento para el fútbol profesional. Cuando asumí esta función lo primero que les comenté es que yo sigo perteneciendo al comando técnico del profesor Ricardo Gareca y que esta situación, mi contrato con el club, estaría atado a este vínculo que tengo hace muchos años con él.

Es decir, ya estaba contemplada su salida desde antes...

Sí. El club lo entendió, en su momento consideró que podía aportar, en el tiempo que esté, los conocimientos que había adquirido y lo aceptaron así. En este caso, ya se sabía de antemano que ante alguna propuesta con el comando técnico del profesor Gareca, yo iba a seguir los pasos de ese proyecto. En este tiempo pude establecer asesorías con el club en un rol absolutamente diferente al que he desempaño toda mi vida como preparador físico, había que ver si ese asesoramiento surgía efecto y si ambas partes nos sentíamos cómodos. Afortunadamente eso pasó, se dio de buena manera porque mi asesoramiento necesitaba de la ejecución y el club lo hizo en un primer momento con José Sabogal, con el primero que tuve relación y al que le agradezco esta posibilidad, luego con Diego Guerrero.

¿Hubo algún tipo de incidencia por parte del Fondo Blanquiazul en su trabajo?

No. La gente del Fondo Blanquiazul que nos dio la libertad plena de poder opinar, asesorar y también se la dio a la parte gerencial para poder llevar a cabo ese asesoramiento y decidir. Hubo total autonomía en ese aspecto.

¿Qué lo motivó a volver a ser preparador físico de Ricardo Gareca tras ejercer otro cargo en Alianza Lima?

Con Ricardo Gareca tenemos una relación que excede lo profesional, hay algo que me motiva a continuar dentro de su comando técnico que son los años que hemos trabajado juntos y los proyectos que encaramos. Por otro lado, sé que como preparador físico tengo fecha de vencimiento y entiendo que me he preparado para otras funciones. Alianza Lima fue una buena muestra y también porque me sentí cómodo en ese otro rol. Dentro de mi cabeza está que cuando ya caduque mi vigencia como preparador físico, pueda manejar alguna institución deportivamente.

¿Alianza Lima?

Podría ser, claro. Me sentí muy cómodo y entiendo que fue recíproco, es una posibilidad.

¿Cómo queda ahora el área deportiva de Alianza Lima tras su salida?

Está dividido. No sé qué decisión va a tomar el club, sé que está dividido con Bruno Marioni en fútbol profesional , con toda la autonomía y capacidad que tiene, además conoce muy buen el medio desde dentro y fuera del campo de juego. Y por el otro lado está José Bellina para el fútbol juvenil. Entonces el club está armado porque tiene dos cabezas que luego tendrán que trabajar en conjunto para poder tener un lineamiento general y, por la relación que tienen, no habrá ninguna dificultad.





¿Qué se avanzó con Néstor Bonillo en Alianza?





¿En qué aspectos se avanzó desde que usted llegó?

Hicimos un diagnóstico de situación y se fortaleció el área médica, de nutrición, se trajo un preparador físico institucional y a un ingeniero en estadística que arme una base de datos y así sirva para la toma de decisiones tanto en el fútbol profesional como formativo. Se mejoró todo lo que es EGB en tanto a estructura, hoy los futbolistas deben desayunar y almorzar en el club, o sea que le resolvemos 50% de la comida diaria, en el fútbol formativo ya se aprobaron dos proyectos. Uno será un gimnasio importante de 600 metros cuadrados que servirá para menores y fútbol femenino, además de una cancha de césped sintético en la explanada que dará más espacios de entrenamiento. Ambos proyectos serán en Matute. Además hay otro proyecto, porque el club debe generar un nuevo Centro de Alto Rendimiento, que continúa en evaluación si puede ser adquirido o de alquiler por muchos años. Se debe resolver esa situación. Aquí en Matute hay limitaciones de espacio pero ya estamos llevándolo al 100% de las posibilidades. Ya con eso y el Centro de Alto Rendimiento, se debe fijar una mejor producción de futbolistas que es a lo que tiene que apuntar Alianza Lima.

¿Se tiene un plazo determinado de cuando estarán listos ambos proyectos?

Entre abril y mayo ya deben estar terminadas las obras del gimnasio y las canchas.

Da la impresión de que este año se puso principal enfoque al nivel físico o atlético de los jugadores, ¿qué tan importante fue este factor en el armado del plantel?

Sí. Fue una de las observaciones cuando se armó el plantel. En eso, tanto Marioni como Restrepo, quienes intervinieron en el armado, fueron buscando futbolistas que estén en la línea de lo que se necesitaba como proyecto de juego. Pero no fue la única variable, también desde el punto de vista profesional, su conducta, de lo que es tácticamente, emocionalmente. Claro, el tema físico fue importante, pero no el único.

Néstor Bonillo, que trabajó con Ricardo Gareca en la selección peruana, volverá a juntarse con el 'Tigre', esta vez en Chile. (Foto: GEC)





¿Qué pasó con Carlos Zambrano?

¿Por dónde pasó la decisión de no contar con Carlos Zambrano y cuál es su situación actual?

Carlos es un jugador que tiene contrato con el club, se evaluó y observó cuál era la mejor posibilidad para que él pueda continuar su carrera. Yo lo conozco bien, sé lo que es para Alianza Lima y para el fútbol peruano, pero estuvimos haciendo todo tipo de observaciones que tienen que ver con un proyecto deportivo y cuestiones económicas que hay que observar en todo el proceso. La gestión de Bruno Marioni fue brillante, se fue bajando el presupuesto del área de fútbol profesional y había que ser eficientes en ese aspecto. Fue una conjunción de varios factores.

Menciona que se bajó el presupuesto para este año, ¿cuáles son los objetivos que se propusieron a nivel deportivo?

Pensamos en pelear el título y llegar lo más lejos posible en Copa Libertadores. Pensamos en ambos.

Según lo que ha visto al equipo, ¿lo ve con potencial para dichos objetivos?

Confío en los futbolistas que se eligieron y en el cuerpo técnico. Entiendo que se ha armado toda una estructura de soporte para que tanto el técnico como los futbolistas estén al 100% de sus posibilidades y son optimista respecto a eso.

¿Llegaron a un acuerdo con Christian Cueva respecto a su operación y recuperación?

Eso ya lo dejo para la gente del área administrativa, ellos se vienen encargando de ese tema.

¿Antes de llegar a Alianza Lima tuvo una propuesta de Universitario para ocupar el mismo cargo?

Sí, pero fue hace un tiempo más largo, no fue en este último periodo, sino en otro momento. Recién estábamos saliendo del vínculo con Federación y tuvimos una conversación pero no para ejercer un rol de asesoramiento, fue otra conversación.

¿Qué piensa de la postura de futbolistas de poder renunciar a la selección?

Yo sé que se va a solucionar y va a haber un acuerdo entre las dos partes. No tengo ninguna duda de que los jugadores no van a llegar a esa instancia.





Bonillo se refirió a la situación de Carlos Zambrano en Alianza Lima. (Foto: GEC)

Los casos Paolo Guerrero y Bryan Reyna

¿Qué opina de la salida de Bryan Reyna a Belgrano? ¿Podría traerse un reemplazo en su lugar?

Sobre si hay refuerzo o no, le corresponde a Bruno Marioni que está encargado de esa área junto con Alejandro Restrepo. Por Reyna, creo que es un buen desafío y de crecimiento total para él, va a una liga, que es la argentina y la conozco bien, muy competitiva.

Paolo Guerrero está por cerrar la UCV, ¿qué piensa de esa decisión?

Pienso que Paolo le va a dar mucho resultado desde todos los lugares (a la UCV). Es un profesional increíble, lo he visto trabajar como a nadie en mi vida para ponerse bien de las dos operaciones que tuvo , lo ha logrado y es bueno para la Liga 1 tener futbolistas de nivel dentro de la misma. Si es un buen momento o no, eso lo tiene que definir él. Él es dueño de su carrera y el que tiene que definir es el mismo Paolo Guerrero.

