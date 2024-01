Alianza Lima registró 16 contrataciones para esta temporada, incluyendo la del estratega Alejandro Restrepo. Si bien algunos fichajes se sumaron al inicio de la pretemporada, otros se incorporaron semanas después, como fue el caso de Sebastián Rodríguez. El volante uruguayo -con pasado en Peñarol- llegó a La Victoria con la mejor predisposición, pero es consciente de que tiene que trabajar mucho más, no solo por la exigencia de estar en un club grande, también por los retos que afronta el equipo, como -por ejemplo- el clásico ante Universitario de Deportes para la tercera fecha del Torneo Apertura. ¿Qué dijo el jugador al respecto?

En diálogo con TVPerú Deportes, el mediocampista de 31 años recalcó la importancia que tienen los ‘clásicos’, ya que él ha vivido de cerca lo que es jugar uno, tanto en su país, como cuando jugó por Emelec. “Tuve la suerte de estar en clubes grandes en Uruguay y Ecuador, y por ende jugar clásicos, en ese sentido, uno tiene experiencia y sé cómo se afrontan esos partidos”, señaló.

Asimismo, admitió que “sé lo que espera la hinchada al momento de entrar a la cancha en esos 90 minutos, estos son partidos especiales al resto del campeonato. Son lindos y quiere jugarlos. Acá tocó en la tercera fecha y por eso hay que ponerse rápido a punto para estar en mi nivel o al menos lo más cercano para que las cosas salga de lo mejor posible”.

Bajo esa línea, Rodríguez confesó que “no estoy en mi nivel, pero tengo que alcanzarlo lo más rápido posible. Estoy en un equipo grande y tengo que estar a la orden desde el primer día. Por lo pronto, yo arranqué a trabajar con mis compañeros el 12 de enero en Cieneguilla, y no pude jugar amistosos con ellos; solo los minutos que entré en Trujillo y ahora ante Vallejo en el inicio del torneo”.

El futbolista agregó que lo que le está faltando lo espera ganar con el paso de los entrenamientos y, por supuesto, los partidos. “Tal vez me está faltando un poco más en la parte física y, sobre todo, en el conocimiento con los compañeros que eso es fundamental para saber en dónde pica cada uno, pero eso se agarra jugando”, indicó.

Sebastián sumó 68 minutos en el duelo frente a César Vallejo, que se disputó en el Estadio Nacional. Aunque no estuvo cerca a las situaciones de gol, sí proporcionó pases precisos, con un total de 20 de 23 hechos. Además, sumó 33 toques, un pase clave y un duelo ganado, así como dos balones largos de los tres que lanzó, números que espera seguir incrementando con el pasar de los partidos.

Otro detalle que señaló fue el potencial que tienen sus compañeros. Si bien los registros que tuvo no estuvieron mal, Rodríguez enfatizó que no se trata de individualidades, sino de cómo el trabajo en equipo ayuda a lograr los objetivos. “Cuando uno forma un gran grupo, si bien no te asegura a conseguir las cosas, sí estarás más cerca de lograrlas”, precisó el jugador.

Finalmente, mandó un mensaje a los fanáticos del club y les lanzó una promesa. “Al hincha primero le prometo ser profesional con la camiseta dentro y fuera de la cancha y luego en los 90 minutos alcanzar mi nivel lo más rápido posible y sostenerlo para devolverle a Alianza Lima toda esa ilusión que tiene depositada en mí”, concluyó.





