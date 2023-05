‘Aladino’ ha sido titular en cinco ocasiones en la presente temporada. Por ejemplo, arrancó en el último encuentro contra Deportivo Municipal, en la reprogramada segunda fecha del campeonato, y nunca logró comprenderse bien con el colombiano Andrés Andrade. En Matute, los dos volantes no sintonizaron, no se sintieron cómodos ni hubo una conexión en el medio campo, por lo que no pudieron aparecer en el encuentro. Al final, los dos juntos en el partido restaron más que sumaron, pues Alianza estaba sufriendo ante los visitantes.

Todo cambió en el complemento. Tras el tanto del ‘Muni’, Salas movió la banca e hizo ingresar a Jesús Castillo, en reemplazo de ‘Cuevita’, y a Pablo Lavandeira, en reemplazo del ‘Rifle’. De esta manera, el conjunto grone recuperó el medio campo y Josepmir Ballón tuvo más comodidad al contar con el apoyo de Castillo, una dupla que está funcionando en la oncena íntima. ¿El resultado? Un equipo más compacto que pudo voltear el marcador minutos después, gracias al doblete de Carlos Zambrano.

Una situación similar ocurrió en el anterior duelo contra César Vallejo. Cueva estuvo desde el inicio con Andrade, pero el peruano fue uno de los más bajos del cotejo. Ya con Municipal ha quedado demostrado que ambos mediocampistas no pueden jugar juntos. Uno de ellos tiene que ser el titular y ese sería el ‘Rifle’, pues ha venido teniendo muy buenas actuaciones con la escuadra victoriana, siendo clave en el ‘once’ inicial. El colombiano le va ganando la partida al volante nacional, que, a la fecha, no puede ser ese jugador determinante en Alianza.

Cuando arrancó contra Unión Comercio, por mencionar otro caso, Cuevita tampoco fue fundamental. Lo mismo frente con Paranaense de Brasil por la Copa Libertadores: ‘Aladino’, estando de partida, no apareció. Sobre su titularato ante Atlético Grau no se puede decir mucho porque salió lesionado. Además, en tres cotejos le tocó ingresar, pero no sobresalió. El hecho es que los íntimos, actualmente, están jugando mucho mejor sin el volante nacional.

Christian Cueva de titular Torneo Minutos jugados Goles/Asistencias Calificación SofaScore Atlético Grau 1-2 Alianza Lima Apertura 22′ 0 6.4 Unión Comercio 1-3 Alianza Lima Apertura 74′ 0 6.2 Alianza Lima 2-0 César Vallejo Apertura 81′ 0 6.8 Alianza Lima 2-1 Municipal Apertura 60′ 0 6.4 Alianza Lima 0-0 Paranaense Libertadores 71′ 0 6.5

¿Y, entonces, por qué inicia?

Es sabido que cuando Cueva está en su mejor estado, puede ser determinante en cualquier partido. La prueba más clara es cuando defiende a la selección: se vuelve en el conductor del juego del equipo y se convierte en un dolor de cabeza para los rivales. Lamentablemente, hoy no está en su 100% y no ha estado teniendo muchos minutos.

‘Chicho’ ha tratado de compensar poniéndolo desde el arranque en el campo para que agarre continuidad, pues lo necesita en óptimas condiciones para la Libertadores, donde Alianza tendrá tres duelos decisivos: recibirá a Atlético Mineiro y Libertad, y visitará a Paranaense. Le urge, entonces, a Salas que ‘Cuevita’ esté a tope. Por eso lo alinea, buscando el escenario ideal para que el volante se mueva libremente: saca a Castillo y deja solo a Ballón, por ejemplo; o si necesita a Castillo manda a un jugador clave como Andrade a la banca. El problema es que Cueva no está respondiendo.

La presencia del volante peruano en los últimos partidos no ha favorecido al equipo, menos si ha tenido que jugar al costado del ‘Rifle’. Por eso, necesita ‘Aladino’ seguir enfocado en recuperar su nivel. ‘Chicho’ deberá analizar si lo sigue enviando de titular (como en las recientes dos jornadas) o si lo mantiene en la banca como pieza de recambio, hasta que esté en su mejor condición.

‘Once’ inicial que usó ‘Chicho’ Salas para el duelo contra Municipal con Cueva en el equipo. Utilizó uno similar ante César Vallejo: solo que Pablo Míguez inició por Vílchez; y Gino Costa, por Zanelatto.

'Once' inicial que usó 'Chicho' Salas ante Unión Comercio con Christian Cueva en el equipo.





