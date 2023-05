‘Chicho’ asumió el mando del equipo en setiembre del año pasado, reemplazando a Carlos Bustos, quien firmó su sentencia tras no ganar en tres partidos seguidos, incluyendo la dolorosa caída en el clásico (2-0). A partir de allí, en el lapso de ocho meses, Salas se metió al bolsillo al ‘Mundo Alianza’, el que a priori ya tenía ganado por su etapa como jugador (cuatro títulos) y formador de talento en la reserva. Apunten los récords más importantes de su era: lleva 20 triunfos en 24 partidos, ganó 11 de 12 partidos como local y, lo que más infla el pecho de los hinchas, cortó la maldita racha de 30 partidos sin celebrar en la Copa Libertadores (desde 2012). Y claro, su ‘plus’ máximo fue la obtención del bicampeonato en el 2022, cuando agarró al equipo en el quinto lugar de la tabla de aquel Clausura y, gracias a su imbatibilidad, llegó a la final y posteriormente alcanzó la gloria.

“Feliz con ‘Chicho’. Porque le están saliendo bien las cosas. El año pasado agarró un fierro caliente, el equipo venía mal, y él asumió en un momento complicado. Al final dio sus frutos con el título nacional, el sueño de todo técnico. Converso mucho con él, veo los entrenamientos. Como le digo a él, yo soy feliz mientras a ti te vaya bien. Si te va mal, yo seré el primero en levantarte. Él está trabajando para Alianza, y el club está bien institucionalmente. Las cosas se dan más fácil”, nos comentó Pepe Soto, uno de los últimos ídolos ‘grones’ y técnico del club en 2008 y 2012. Aparte, uno de los que más conoce a ‘Chicho’, pues fueron compañeros de equipo (del 2001 al 2006).

Los registros de la era Salas en Alianza (Son Datos No Opiniones) Campeón de la Liga 1 2022 Segundo de grupo en la actual Libertadores Líder absoluto de la Liga 1 2023 Ganó 20 de 24 partidos Ganó 11 de 12 partidos como local Registra 48 goles a favor y 14 en contra De local no perdió y solo encajó un gol Cortó racha de 30 partidos sin ganar en la Copa Libertadores Cortó racha 20 partidos de visita sin ganar en Copa Libertadores Cortó racha 34 partidos internacionales sin ganar. Cortó racha 30 partidos de visita sin ganar de clubes peruanos en Libertadores

En la actual temporada, al igual que en la anterior, ‘Chicho’ cuenta con un plantel amplio, conformado por jugadores de experiencia y jóvenes talentos, que le permite competir a nivel local e internacional. Esta es una de las principales razones por la que, en principio, podría decirse que estamos ante el mejor Alianza de los últimos 10 años. Según Transfermarkt, el plantel ‘grone’ tiene un valor de 17.8 millones de euros, siendo el más caro Liga 1, superando a Sporting Cristal (14.58), Universitario (12.30) y Melgar (11.58). Después de varios años no se veía una superioridad tan abrumante –económicamente– de un equipo con respecto a otros.

Como se esperaba, Christian Cueva es el más valioso con una cotización de 2 millones de euros, obvio, con todo lo que implica tener en sus filas al ‘10′ de la Selección Peruana, más allá de que actualmente aún no encuentra su mejor nivel. Carlos Zambrano, Gino Peruzzi, Gabriel Costa, Bryan Reyna, Andrés Andrade y Pablo Sabbag, este último el máximo artillero de la actual temporada (7), son otros de los que enriquecieron este año al plantel. Hernán Barcos, Pablo Lavandeira, Josepmir Ballón, Ángelo Campos, entre otros, son héroes del ‘bi’ del 2022 y complementan hoy con creces al ‘once’ de ‘Chicho’. Es aquí donde los hinchas de Alianza se preguntan: ¿hubo otra época mejor en estos últimos 10 años, considerando los equipos que lograron títulos?

‘Topo’ a la vista (2014)

Guillermo Sanguinetti llegó a Alianza en noviembre del 2013, con las credenciales de lograr el ascenso con Deportivo Cúcuta en la Primera división colombiana, venciendo en la final al histórico América de Cali. El ‘Topo’ armó un plantel competitivo de cara al 2014, teniendo como figuras a los uruguayos Walter Ibañez, Mauro Guevgeozián, Gabriel Costa, Pablo Míguez y también a Christian Cueva.

Aquí hacemos hincapié. La antesala al torneo de ese año fue el estreno del Torneo del Inca, una competencia que enfrentaba a los 16 equipos del Descentralizado, formado en dos grupos de ocho. La Aliana del ‘Topo’ fue líder de su zona: no perdió en 13 de 14 partidos, con un balance de 20 goles a favor y ocho en contra. Llegó a la final contra la San Martín de Julio César Uribe, la cual venció en definición de penales, luego de un 3-3 vibrante que incluyó tiempo suplementario. Aquel fue el primer título de Alianza desde el campeonato nacional del 2006. Es decir, se puso fin a ocho años de sequía.

Si hablamos de rachas, Sanguinetti también dejó una huella importante en La Victoria. Aunque tuvo una deuda en el Apertura (finalizó en el puesto once), el ‘Topo’ peleó palmo a palmo el Torneo Clausura con Cristal –quedó segundo por diferencia de goles–. Fue allí que tuvo una seguidilla de ocho victorias consecutivas en Matute, continuando la labor de los anteriores técnicos Francisco Pizarro y Wilmar Valencia, donde se alargó la racha a 32 partidos invictos como local.

‘Bengo’ a dejar mi huella (2017)

A finales del año 2016, Pablo Bengoechea es anunciado como nuevo técnico de Alianza de cara al 2017, luego de sacar campeón a Peñarol en Uruguay. Con él llegaron refuerzos como Gonzalo Godoy, Luis Aguiar y Germán Pacheco, todos ‘charrúas’ y recomendados del ‘profe’. Bajo su mando, los ‘grones’ fueron campeones del Apertura y Clausura: ganaron 20 de 30 partidos (cuatro empates y seis derrotas). Por lo tanto, al ganar ambos torneos, Alianza se consagró automáticamente monarca nacional después de 11 años sin necesidad de disputar una final.

“Para mí, es algo bastante complicado hablar de similitudes del equipo del 2017 con el de ahora. Creo que cada uno tiene lo suyo. No estoy dentro de este equipo de ‘Chicho’ para conocer la interna. Pero lo que sí te puedo decir que nosotros vivimos ese 2017 con una mentalidad ganadora. No es secreto que nosotros no teníamos un estilo tan llamativo, pero lo que sí teníamos era ganas y ambición de llevarnos por delante a los contrarios. Sabíamos que así juguemos mal, en algún momento, por distintos motivos del partido, íbamos a terminar ganando”, nos dice Óscar Vílchez’, capitán de Alianza en el título del 2017.

Otro de los principales logros de Bengoechea, en ese 2017, fue mantener el invicto en Matute durante toda la temporada. Fueron 10 victorias consecutivas en La Victoria, algo que ‘Chicho’ ya pasó con el último triunfo ante Mannucci (11), una estadística que enlazó finalmente los 25 partidos sin perder durante todo el año, récord sin precedente en Alianza. Luis Aguiar fue el máximo artillero de esa temporada con 15 tantos.

“Este nuevo Alianza es un equipo comprometido. Todos saben exactamente lo que tienen que hacer. Todos marcan, en el fútbol de hoy eso es importantísimo. Todos se matan por el compañero, todos defienden un bien común que es ganar. Ellos tienen la ambición que nosotros teníamos y se notaba cuando jugábamos”, apuntó ‘Neka’.

Bustos y el inicio del ‘bi’ (2021)

Carlos Bustos tomó un fierro caliente en Alianza a inicios del 2021, cuando aún estaba marcado el descenso del 2020 y estaba en duda su permanencia en Liga 1. Luego del visto bueno del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), Alianza se reforzó, principalmente, con la llegada de Jefferson Farfán. Hernán Barcos, Pablo Lavandeira, Edgar Benítez, Arley Rodríguez, Jonathan Lacerda, Ricardo Lagos, Yordi Vílchez, entre otros, también arribaron para potenciar al equipo a última hora.

Después de una Fase 1 irregular, donde Alianza apenas ganó cuatro de nueve partidos y acabó tercero en el grupo B, el equipo de Bustos cambió por completo para la Fase 2. Allí, con Barcos como gran figura, fue una máquina y finalmente se coronó líder, accediendo a la final, donde venció a Cristal en partidos de ida y vuelta (1-0 en el global).

El equipo de Bustos registró 19 partidos invicto, donde enlazó siete triunfos consecutivos, los cuales fueron claves para lograr el título nacional al final de la temporada. El ‘Pirata’ fue el jugador más influyente: anotó 10 goles y dio ocho asistencias. Otro que dejó una huella importante fue Lavandeira, con sus nueve tantos y siete asistencias. ‘Jeffry’, por su parte, también fue clave en la parte final del torneo aportando con su jerarquía.

Poder ‘grone’: Estas son las mejores rachas de Alianza de los últimos 10 años.

Técnico Logros Guilllermo Salas 11 partidos invictos como local (10 victorias y un empate) Carlos Bustos 19 partidos invicto (siete triunfos como local) Pablo Bengoechea 25 partidos invictos como local (durante todo el torneo 2017) Guillermo Sanguinetti 8 partidos invictos como local (prolongando una racha de 25)

