El nuevo look de Pedro Gallese para los amistosos de la Selección Peruana en Estados Unidos [VIDEO]

Luego de sorprender en la Copa América no solo por sus atajadas sino también por su particular peinado, Pedro Gallese (de Alianza Lima ) estrenó nuevo look en los entrenamientos con la Selección Peruana, pensando en los amistosos en Estados Unidos ante Ecuador y Brasil.

Pedro Gallese dejó la tradicional ‘colita rasta’, tras su participación con Alianza Lima para la última victoria ante Cantolao por el Torneo Clausura. El ‘Pulpo’ fue titular y, mientras ahora está con la ‘bicolor’, Leao Butrón tomará su lugar.

Así fue el entrenamiento de Pedro Gallese en el tercer día en la Videna. (Video: Miguel Rodríguez)

Pedro Gallese, arquero de Alianza Lima, y su nuevo look. (Foto: Instagram) Pedro Gallese, arquero de Alianza Lima, y su nuevo look. (Foto: Instagram) depor

Durante el tercer día de entrenamiento con la Selección Peruana en la Videna, Pedro Gallese volvió a trabajar bajo las órdenes de Óscar Ibáñez, preparador de arqueros. El guardameta de Alianza Lima también estuvo al lado de Patricio Álvarez y Carlos Cáceda.

Con la obligación de ratificar su buen momento, Pedro Gallese entrena para ser titular ante Ecuador y Brasil. Ambos cotejos se desarrollarán en Estados Unidos, el 5 y 10 de septiembre, respectivamente, pensando en las Eliminatorias Qatar 2022.

José Carvallo se pronunció luego de la última derrota de Universitario: (Vídeo: José Luis Saldaña)

►¿Duelo de Universitario ante Melgar se jugará con público?

► ¿Pablo Lavandeira podría jugar en la Selección Peruana? Esto dice el reglamento FIFA

► Como Denis: jugadores que pasaron por Universitario y llegaron al fútbol de Italia

► Se hizo oficial: Germán Denis ya conoce el número de camiseta que usará en Reggina Calcio de Italia